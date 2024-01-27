Повторний наступ: чи вистачить сил у ЗС РФ, щоб захопити Харків, — експерт

Олександр Коваленко звернув увагу, що на цьому напрямку противник зосередив два угруповання військ, чисельністю в 100 тисяч бійців. Вони вже як півроку намагаються безуспішно наступати.

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Збройні сили РФ можуть готувати повторний наступ на Харківському напрямку. Однак ті сили, які противник зосередив для потенційного удару, недостатні для реалізації такого сценарію. Про це телеканалу Freeдом розповів 27 листопада військовий експерт Олександр Коваленко.

"Якщо ми говоримо про план з окупації Харкова, то тими силами та засобами, які зараз зосереджені не тільки на Лимано-Куп’янській осі, а й з боку Російської Федерації, його реалізувати неможливо", — зазначає аналітик.

За словами Коваленка, противник по всій ділянці фронту Лимано-Куп'янського напрямку зосередив дві групи військ — "Центр" і "Захід", і такої кількості для здійснення наступу критично недостатньо.

"Загальна чисельність цих двох груп військ трохи понад 100 тис. особового складу. Ці 100 тис. ось уже понад пів року намагаються наступати тільки по цій осі без особливого успіху", — підкреслив експерт.

Якщо говорити про так звані досягнення противника на даному напрямку, то найбільш оглушливим успіхом росіян за останній час було захоплення села Крохмальне, що не дає їм абсолютно ніякої переваги.

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Коваленко додав, що з огляду на співвідношення сил у разі спроби оточення і захоплення такого міста-мільйонника, як Харків, то для реалізації подібного плану можна тільки теоретично уявити, якими силами повинен володіти противник.

"Плани у них можуть бути, але тільки у форматі фантазії", — підсумував експерт.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 січня заявив, що російські війська відновили інтенсивність своїх наступальних дій на Куп'янському напрямку. За його словами, серйозна ситуація склалася в районі Синьківки та Табаївки, однак виключати ризик ширшого наступу ЗС РФ не можна.