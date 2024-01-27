Влада Росії передала частину акваторії Азовського моря в користування ЗС РФ

Певна зона в Азовському морі буде використовуватися для забезпечення оборони Росії та безпеки держави.

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Російська адміністрація передала частину акваторії Азовського моря під ведення військової частини в місті Керч протягом 20 років з метою забезпечення національної оборони країни. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр країни Михайло Мішустін.

"Надати військовій частині 6942 на 20 років у відокремлене водокористування частину акваторії Азовського моря для забезпечення оборони країни та безпеки держави", — ідеться в документі.

Військова частина зобов'язана утримувати в справності гідротехнічні об'єкти у виділеній їм частині акваторії. Цю частину акваторії не можна буде використовувати юридичним і фізичним особами, це стосується й рибного лову.

Нагадаємо, що керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук повідомив "Фокусу", що з'єднати територію РФ із Кримом Росія хотіла ще до початку агресії 2014 року, пропонуючи збудувати залізницю з Ростова-на-Дону до Криму повз Новоазовськ, Маріуполь і Мелітополь.

А також росіяни, будуючи залізницю, вірять, що ділянку "Маріуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха" можна включити в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону.