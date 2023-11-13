Експерт: Росія прагне побудувати "азовське кільце" — дорогу в Крим через Маріуполь

Цю ідею Кремль намагався реалізувати ще задовго до анексії Кримського півострову у 2014 році та окупації Донецької області, розповів експерт.

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З'єднати територію РФ з Кримом Росія хотіла ще до початку агресії у 2014 році, пропонувавши побудувати залізницю з Ростова-на-Дону в Крим, повз Новоазовськ, Маріуполь та Мелітополь. Про це у коментарі Фокусу сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у матеріалі "Нові цілі для ATACMS. Навіщо Росія будує залізницю з Ростова в Крим".

"Ще до 2014 року, коли Крим не був окупований, точилися розмови про так зване азовське кільце. На зустрічах по чорноморському економічному співробітництву Україна говорила про "чорноморське кільце", а Росія просувала свою ідею — побудувати залізницю навколо Азовського моря, як і "міст дружби" через Керченську протоку. Це була спроба прив'язати український Крим до Росії", — говорить він.

Лакійчук пояснює аргументи Росії просто: російська логістика традиційно зав'язана на залізничний транспорт. Перевезення автотранспортом досить обмежене. І в випадку російської армії це відчутно.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни, будуючи залізницю, вірять, що ділянку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" можна додати в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Нові цілі для ATACMS. Навіщо Росія будує залізницю з Ростова в Крим".