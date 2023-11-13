Эксперт: Россия стремится построить "азовское кольцо" — дорогу в Крым через Мариуполь

Эту идею Кремль пытался реализовать еще задолго до аннексии Крымского полуострова в 2014 году и оккупации Донецкой области, рассказал эксперт.

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Соединить территорию РФ с Крымом Россия хотела еще до начала агрессии в 2014 году, предлагая построить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым, мимо Новоазовска, Мариуполя и Мелитополя. Об этом в комментарии Фокусу сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в материале "Новые цели для ATACMS. Зачем Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым".

"Еще до 2014 года, когда Крым не был оккупирован, велись разговоры о так называемом азовском кольце. На встречах по черноморскому экономическому сотрудничеству Украина говорила о "черноморском кольце", а Россия продвигала свою идею — построить железную дорогу вокруг Азовского моря, как и "мост дружбы" через Керченский пролив. Это была попытка привязать украинский Крым к России", — говорит он.

Лакийчук объясняет аргументы России просто: российская логистика традиционно завязана на железнодорожный транспорт. Перевозки автотранспортом достаточно ограничены. И в случае российской армии это ощутимо.

Ранее Фокус сообщал, что россияне, строя железную дорогу, верят, что участок "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" можно включить в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

Больше читайте в материале Фокуса "Новые цели для ATACMS. Зачем Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым".