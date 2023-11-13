Новые цели для ATACMS. Зачем Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым (Карта)

Россия уже восстанавливает железнодорожные пути на оккупированных землях и строит новую железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым. Так РФ планирует вывозить из Украины полезные ископаемые и завозить военную технику, усиливая свои войска на юге и в Крыму. Фокус узнавал, когда этот проект может быть реализован и какие последствия будет иметь.

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Еще недавно речь шла лишь о проектировании нового железнодорожного сообщения, а сейчас известно, работы начались на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Россия строит новую железнодорожную ветку, которая соединит Мариуполь, Волноваху и Донецк", — написал он в своем телеграм-канале.

Андрющенко добавляет, что россияне уже начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус. "В случае успеха это позволит включить ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону, вдоль Азовского моря", — объясняет он.

Речь идет об участке в Волновахском и Старобешевском районах Донецкой области в сторону Амвросиевки, чтобы связать их с Мариуполем. Этот отрезок в 60 километров необходим, чтобы избежать возможных обстрелов и сократить путь, поскольку от Волновахи до Донецка, хотя и есть пути, они плотно обстреливаются. Хотя Волноваха сейчас считается тыловым городом россиян, но от нее до линии фронта, в частности, Угледара, 40 километров. В прошлом году оккупанты обещали запустить поезда из Донецка в Волноваху, но из-за обстрелов, сделать этого не смогли.

Железная дорога имеет гораздо большую пропускную способность, чем морские и автодороги Фото: Диалог.ua

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, является железной дорогой, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. И этот проект уже начат. На юго-запад от Акимовки — железнодорожный узел, с которого и пойдет строительство", — отметил в публичном выступлении коллаборационист и государственный изменник, называющий себя губернатором Запорожской области Евгений Балицкий.

Акимовка — населенный пункт недалеко от Мелитополя, оккупированные Россией в 2022 году территории. От него на юг железная дорога тянется до Геническа и Джанкоя в Крыму.

Строить железнодорожные пути будет созданное в мае этого года предприятие "Железные дороги Новороссии". На него возложены задачи объединить все новооккупированные территории Украины со старооккупированными и Россией. Российские журналисты уже определили, в строительстве участвуют компании, принадлежащие другу Владимира Путина бизнесмену Аркадию Ротенбергу — в ноябре на сайтах по поиску работы и подбору персонала начали появляться объявления о вакансиях специалистов "для осуществления строительства железной дороги на новых территориях", а местом работы у многих из них является Мариуполь.

Железнодорожные маршруты, которые прокладывает РФ на оккупированных территориях Фото: Фокус

Поэтому сейчас речь идет как минимум о трех участках строительства. Первый — от Ростова через Новоазовск до Мариуполя вдоль моря. Второй — от Мариуполя до Мелитополя в оккупированный Крым. И участок от Волновахи на восток между поселками Новоселовка и Бурное.

И если вопрос доступа в Мариуполь оккупанты могут решить довольно оперативно, то планы построить новую железную дорогу в Крым — долговременные. Придется прокладывать новое железнодорожное полотно, построить новые станции у моря до Бердянска, а дальше — до Приморска, Приазовска, Мелитополя. Всего более сотни километров по песчаному грунту. Поэтому о сроках никто сейчас не говорит.

Подальше от Крымского моста

"Еще до 2014 года, когда Крым не был оккупирован, велись разговоры о так называемом Азовском кольце. На встречах по черноморскому экономическому сотрудничеству Украина говорила о "Черноморском кольце", а Россия продвигала свою идею — построить железную дорогу вокруг Азовского моря, как и "мост дружбы" через Керченский пролив. Это была попытка привязать украинский Крым к России", — говорит в комментарии Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Он объясняет аргументы России просто: российская логистика традиционно завязана на железнодорожный транспорт. Перевозки автотранспортом достаточно ограничены. И в случае российской армии это ощутимо.

"Недостаточно у них транспортных войск, — продолжает Лакийчук. — На уровне бригады, батальона есть определенные транспортные группы, которые обеспечивают подвоз всего необходимого от железнодорожных станций на короткую дистанцию. А издалека все доставляется по железной дороге".

Она имеет гораздо большую пропускную способность, чем морские и автодороги. Поэтому россияне в оккупации заинтересованы построить ее как можно быстрее.

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Россияне отчитываются: такой маршрут, как можно дальше от фронта, станет альтернативным дороге через так называемый Крымский мост, потому что считают, что путь через него не только длинный, но и опасный. В первую очередь из-за ударов Украины по незаконно построенному инфраструктурному объекту.

"Крымский мост оказался уязвимым. Как только воздушная тревога — он закрывается. Нам даже не обязательно этот мост сейчас разрушать, хотя желательно. Нас сейчас устраивает, как этот мост выходит из эксплуатации, останавливаясь на 6-12 часов. Россияне понимают проблему, — добавляет Лакийчук, — пытаются осуществлять перевозки и военно-транспортными кораблями, и авиацией, но этого всего мало, им надо железная дорога. И вот такую железную дорогу, параллельно с автомобильной "дорогой войны", они и хотят построить.

Когда эксперт говорит о "дороге войны", имеет в виду, что одновременно Россия строит еще и автодорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. На спутниковых снимках видно, что трасса прокладывается подальше от населенных пунктов. В России ее уже назвали "Тавридой-2". После аннексии Крыма Россия построила на полуострове дорогу "Таврида" сообщением Керчь — Симферополь — Севастополь.

Истинные намерения оккупационных властей

У россиян очевидные проблемы с логистикой для поставок на оккупированные территории. Они думали, что смогут захватить всю Запорожскую область, что позволило бы разблокировать перемещение из РФ в Крым по железной дороге, поскольку известно, что пути проложены из Ростовской области через Донецк в направлении Крыма, но через Запорожье.

Как заявил коллаборант Балицкий, "с помощью строительства решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые сегодня надо связать с большой землей".

Но местные жители убеждены: дорога важна россиянам, чтобы разворовывать украинские предприятия и природные ресурсы.

В частности, они обращают внимание на заявления еще одного предателя Олега Царева. "Есть еще одна причина, о которой никто не говорит, но она существенная, без запуска железнодорожного сообщения невозможно запустить мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Для работы даже части производства нужно поставлять большие объемы сырья и значительную часть сырья надо поставлять по железной дороге", — пишет он и добавляет: часть готовой продукции лучше вывозить также по железной дороге.

Крымский мост оказался уязвимым. Как только воздушная тревога — он закрывается Фото: скриншот

"Возле станции Карань в Мирном есть гранитный карьер. Уже много лет он не работал. К нему раньше были подъездные пути, когда-то их разбирали. Сейчас россияне возобновили его работу. Также есть карьер в Гранитном. В этом районе есть пласт редкоземельных металлов, за которыми можно охотиться. Они приходят и копают наши полезные ископаемые. Кроме гранита, в Волновахском районе есть залежи других ископаемых, например, каолина. На днях я прочитала, что россияне планируют открыть завод по его переработке", — рассказывает Фокусу жительница Волновахского района Елена.

Но она убеждена: эта железная дорога не столько нужна, чтобы безопасно перевозить пассажиров или даже товары, сколько для улучшения логистических возможностей, а именно переброски техники, горюче-смазочных материалов, личного состава. Сейчас они идут на южный фронт из Крыма через мост, а также паромной переправой Ейск-Мариуполь.

"Думаю, не только уголь и железную руду они будут возить, — говорит Елена, — Еще войны не было, а у нас с металлургического завода металл — так называемые "карандаши", возили автомобильным путем, поэтому и дороги разбивали. Для владельца предприятия Ахметова железнодорожные тарифы были слишком высокими, поэтому он пользовался автодорогами. То есть если и сейчас возить грузы, ими также можно пользоваться. А для военных целей нужна железная дорога".

Усиление военной логистики

Павел Лакийчук добавляет: с помощью этих дорог должен быть решен вопрос обеспечения южной группировки войск РФ.

На востоке с группировкой сил все просто, поэтому россияне и перетягивают войну на Восток — логистическое плечо на оккупированные территории до линии фронта короткое, существует разветвленная железнодорожная сеть, из России имущественные и людские резервы можно перебрасывать легко.

На юге ситуация другая. Есть только один длинный преддолгий маршрут, сложный, через юг — Кубань, Крымский мост, Керчь, Феодосия, Джанкой и Чонгар. Работает и паромная переправа, но ее возможности довольно ограничены.

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Именно поэтому россияне и будут тянуть дорогу вдоль Азовского моря при любых условиях.

"Заявление самопровозглашенного губернатора Балицкого было довольно смешным. Он говорит: нам бы хоть что-то проложить, хотя бы однопутку, без электрификации, но проложить. То есть железная дорога им очень нужна. Можно себе представить, как будет строиться во фронтовой зоне железная дорога такого рода. Когда-то нечто подобное тянули на далеком севере. ГУЛАГ тоже строил такие железные дороги", — добавляет руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он убежден: маршрут планируется временный. Его будут перекладывать железнодорожные войска достаточно быстро, если украинские вооруженные силы будут давать такую возможность.

"На этот проект, подозреваю, могут выделить средств, как на капитальный, а получится построенный стройбатами. Эффективность работы этой железной дороги будет зависеть от эффективности работы наших артиллеристов", — говорит Павел Лакийчук.