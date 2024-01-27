Власти России передали часть акватории Азовского моря в пользование ВС РФ

Определенная зона в Азовском море будет использоваться для обеспечения обороны России и безопасности государства.

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Российская администрация передала часть акватории Азовского моря под ведение военной части в городе Керчь на протяжении 20 лет с целью обеспечения национальной обороны страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — сказано в документе.

Войсковая часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной им части акватории. Кроме того, эту часть акватории нельзя будет использовать юридическим и физическим лицами, это касается и рыбной ловли.

Напомним, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сообщил Фокусу, что соединить территорию РФ с Крымом Россия хотела еще до начала агрессии в 2014 году, предлагая построить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым, мимо Новоазовска, Мариуполя и Мелитополя.

А также россияне, строя железную дорогу, верят, что участок "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" можно включить в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.