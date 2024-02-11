Харлан взяла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу

Эта медаль для украинской саблистки стала 14-й высшей наградой и 31-й в целом на соревнованиях такого уровня.

Украинка Ольга Харлан завоевала первое "золото" в нынешнем сезоне Кубка мира по фехтованию на саблях. Это произошло в ночь на 11 февраля на втором этапе соревнования, который проходит в столице Перу Лиме. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

На стартовом этапе в Алжире Харлан завоевала серебряную медаль.

В 1/8 финала украинка выиграла схватку у француженки Сары Нутчи (15:12), в четвертьфинале выбила действующую чемпионку мира, венгерку Лизу Пустай (15:11), а в полуфинале взяла верх над американкой Элизабет Тартаковски (15:12).

В решающем бою 33-летняя Ольга Харлан с результатом 15:6 убедительно победила саблистку из Венгрии Шугар Катинку Баттаи.

Для Харлан — это первое "золото" с 2019 года на уровне Кубка мира и 14-е в карьере. В целом награда стала 31-й для украинки на соревнованиях такого уровня.

Напомним, 27 июля 2023 года украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за отказа пожать руку сопернице из РФ Анне Смирновой, которая выступала в нейтральном статусе. По правилам турнира, рукопожатие соперников было обязательным.

Харлан убеждена, что стала жертвой провокации во время чемпионата мира, ведь ее позиция не пожимать руку россиянке Анне Смирновой была озвучена заранее. Фехтовальщица считает, что процесс признания нейтральности спортсменов из страны-агрессора должен быть серьезным, и международные федерации должны подходить к этому тщательно или вообще не допускать на соревнования таких участников.