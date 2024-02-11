"Развернули гробы ради дров": СМИ показали последствия "рекультивации" на старом кладбище (фото)

Самый старый крест кладбища практически уничтожен. Ему селяне даже дали название — "Лебедь".

В Винницкой области на старом кладбище села Писаревка возле Шаргорода под видом "рекультивации" осквернили древние надгробия. Об этом сообщила "Україна Інкогніта".

Местные жители показали фотографии, на которых видны последствия соответствующих работ. Одна из гражданок рассказала, что вырезали дрова, да еще и тяжелой техникой уничтожили дорогу.

"Трактор заехал на кладбище, развернул гробы которые были на его пути", — заявила одна из жительниц.

С ее слов, можно увидеть, что на земле валяется крест, который свежеокрашенный. Могилу могли недавно посещать. Также развален самый старый крест кладбища.

Самый старый крест кладбища практически уничтожен. Ему крестьяне даже дали название — "Лебедь". Неизвестно кто там похоронен, но на поминальные дни возле него всегда зажигали свечи. Исходя из формы, как предполагают специалисты, он вполне может датироваться концом XVIII, или по крайней мере первой половиной XIX века.

Неравнодушные граждане приостановили беспорядок. Впоследствии они вызвали полицию, которая составила протокол.

Руководитель рабочих заявил, что все разрешения на проведение работ есть, но показать документы не смог. Местные рассказали, что часть древесины вывезли в неизвестном направлении. О причастности к этим действиям местной власти пока неизвестно.

Напомним, 28 января стало известно, что экспедиция в Черниговской области обнаружила каменицу XVIII века, которая могла быть одной из структурных частей имения Кирилла Разумовского, последнего гетмана казацкой Украины. Сооружение функционировало в едином садово-парковом комплексе, который связывают с семьей последнего гетмана Украины.