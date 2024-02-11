На пашне также попадались обломки лепной посуды, фрагменты амфор, отщепы и изделия из кварцита и кости животных.

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Кинжал-акинак VII-начала VI в. до н. э. нашли в Полтавской области. Теперь он представлен в коллекции клинкового оружия скифской эпохи Полтавского краеведческого музея. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Образец холодного оружия нашли в Диканьской общине в Николаевском лесу. Находка оказалась у полтавского предпринимателя как антикварный сувенир. Некоторое время украшала его офисное помещение. В 2021 году владелец, который выезжал за границу, попросил родных кинжал подарить музею.

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Находка происходит из юго-восточной периферии поселка позднескифского времени. Поселок расположен рядом с лесным массивом на участке водораздельного плато Ворсклы и Средней Говтвы. На пашне встречаются обломки лепной посуды, фрагменты амфор, отщепы и изделия из кварцита и кости животных.

Кинжал — образец клинкового оружия скифской эпохи. Имеет сравнительно хорошую сохранность, изготовлен из железа. Общая длина кинжала — 26,8 см, его ширина — 3 см. Рукоятка образована тремя утолщениями. К острию плавно сужаются лезвия обоюдоострого клинка ромбовидного сечения.

Кинжал-акинак VII-начала VI в. до н. э. Фото: Полтавський краєзнавчий музей

Акинак отличается гармоничным сочетанием основных элементов и выверенными пропорциями. По форме перекрестия и длительной рукояти этот оружейный артефакт имеет довольно многочисленные аналогии среди мечей и кинжалов периода скифской архаики, обнаруженных в лесостепях и степях Восточной Европы.

Брускообразные навершия, оформленные подобным образом, на архаичных образцах скифского оружия остаются достаточно редкими. Похожее оружие было найдено в Румынии, где имеется очевидное отличие — уплощенная с узкими бортиками рукоятка. Еще один подобный кинжал происходит из состава коллекции из Юго-Восточного Крыма. Он датируется второй половиной VII — VI вв. до н. э.

Напомним, в декабре в карпатском храме нашли скрытые большие изображения Тризубов. Люди, которые сохранили изображения, стремились чтобы их впоследствии обнаружили потомки, поскольку российско-коммунистическая власть пыталась уничтожить украинцев.