На ріллі також траплялися уламки ліпного посуду, фрагменти амфор, відщепи та вироби з кварциту й кістки тварин.

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Кинджал-акінак VII-початку VI ст. до н. е. знайшли на Полтавщині. Тепер він представлений в колекції клинкової зброї скіфської доби Полтавського краєзнавчого музею. Про це повідомили на сайті установи.

Зразок холодної зброї знайшли у Диканській громаді у Миколаївському лісі. Знахідка опинилася у полтавського підприємця як антикварний сувенір. Деякий час прикрашала його офісне приміщення. У 2021 році власник, який виїжджав за кордон, попросив рідних кинджал подарувати музею.

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Знахідка походить із південно-східної периферії селища пізньоскіфського часу. Селище розташоване поряд із лісовим масивом на ділянці вододільного плато Ворскли та Середньої Говтви. На ріллі трапляються уламки ліпного посуду, фрагменти амфор, відщепи та вироби з кварциту й кістки тварин.

Кинджал — взірець клинкової зброї скіфської доби. Має порівняно добру збереженість, виготовлений з заліза. Загальна довжина кинджала — 26,8 см, його ширина — 3 см. Руків’я утворене трьома потовщеннями. До вістря плавно звужуються леза двосічного клинка ромбоподібного перетину.

Кинджал-акінак VII-початку VI ст. до н. е. Фото: Полтавський краєзнавчий музей

Акінак вирізняється гармонічним поєднанням основних елементів та вивіреними пропорціями. За формою перехрестя й триваликового руків’я цей зброярський артефакт має доволі численні аналогії серед мечів та кинджалів періоду скіфської архаїки, виявлених у лісостепах та степах Східної Європи.

Брускоподібні навершя, які оформлені подібним чином, на архаїчних зразках скіфської зброї залишаються досить рідкісними. Схожа зброя була знайдена у Румунії, де наявна очевидна відмінність — сплощене з вузькими бортиками руків’я. Ще один подібний кинджал походить зі складу колекції з Південно-Східного Криму. Він датується другою половиною VII — VI ст. до н. е.

Нагадаємо, у грудні в карпатському храмі знайшли приховані великі зображення Тризубів. Люди, які зберегли зображення, прагнули аби їх згодом виявили нащадки, оскільки російсько-комуністична влада намагалася знищити українців.