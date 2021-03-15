Щоб пам'ятали. Скільки жертв насправді забрала Куренівська катастрофа 1961 року в Києві

У неділю, 14 березня — 60-а річниця Куренівської катастрофи в Києві.

"Фабула" цієї трагічної події добре відома. Йдеться про техногенну катастрофу, що сталася в Києві 13 березня 1961 року. Тоді, унаслідок розмиву дамби тисячі тонн пульпи з Бабиного Яру затопили район Куренівки та призвели до сотень жертв місцевих жителів.

Суміш води і грунту, що розтеклася, покрила постраждалий район шаром від півметра до чотирьох метрів заввишки. Унаслідок трагедії стадіон "Спартак" був затоплений шаром рідкого бруду з глиною настільки, що його високої огорожі не було видно. Пульпа практично повністю знищила трамвайний парк. Унаслідок аварії зруйновано 68 житлових і 13 адміністративних будівель. Непридатними для житла виявилися 298 квартир і 163 приватних будинків, в яких проживало 353 сім'ї чисельністю 1 228 осіб.

Єдине, на чому б хотілося загострити увагу — це питання про кількість жертв трагедії. Чому? — тому що тут досі немає, кажучи по-новомодному, консенсусу.

Почну з "резюме для зайнятих".

Офіційна цифра — 145 загиблих. Вона майже напевно занижена.

Популярна цифра, яку багато разів повторювали і повторюють — 1 500 загиблих. Вона взята, вибачте, зі стелі, і можна сперечатися на велику суму, що вона серйозно завищена.

Реалістична цифра — приблизно 400 загиблих.

Дуже добре було б, на згадку про жертв, скласти мартиролог, настільки повний, наскільки це можливо.

Тепер деталі.

До цього питання слід підходити без емоцій і без обивательських міркувань у стилі "ви всі брешете", "нас обманюють" тощо. Вірити можна тільки документам (не всім!) та/або підрахунками, зробленими за науковою методикою.

Звідки взялася офіційна цифра 145?

З офіційних звітів, які щодня йшли "аж на верх". Трупи, які, вибачте за натуралізм, відкопували, перераховували і звітували про них. Ось 145 і нарахували.

Ці звіти тоді, звичайно, були секретними, а зараз їх може подивитися будь-який охочий — архіви відкриті. Я в них вчитувався уважно та вдумливо.

Упевнений, що в цих секретних звітах писали те, що реально бачили.

Занижена офіційна цифра? Так, напевно. Чому? Не тому, що "ви всі брешете", а тому, що далеко не всі трупи відкопали. Чисто технічно.

Звідки взялася цифра 1 500?

Її вперше озвучив відомий київський дослідник (на жаль, досить давно покійний), не оприлюднивши при цьому методики підрахунку. (Я, зокрема, особисто запитував у нього про методику. Відповіді не отримав.).

Наукових публікацій, в яких би обґрунтовувалася ця цифра, не існує.

Попри всю мою пошану, цю цифру не можна визнати як науково обґрунтовану. Немає підстав.

Як вийти на реальну цифру?

Потрібно беземоційно оцінити:

про скількох загиблих достеменно відомо, з іменами;

скільки людей МОГЛО там взагалі опинитися;

скільки людей відселили з району катастрофи;

скільки було заяв про зниклих безвісти.

Таку роботу в 2016 році виконав київський дослідник Ілля Афанасьєв. Його результат: кількість жертв, найімовірніше, становить 400 ± 50.

А ось посилання на дослідження, в якому чітко розписана методика підрахунку.

Відомий список 50 жертв — працівників (нинішнього) Подільського трамвайного депо. Було б дуже непогано, якби цей список вдалося розширити, створивши, за можливості, повний поіменний список жертв трагедії. Можливо, знайшлися б охочі взяти участь в такому проекті?

У будь-якому випадку, наш обов'язок — пам'ятати про це. Без непотрібних і зайвих спекуляцій. Просто — пам'ятати.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.