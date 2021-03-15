Чтобы помнили. Сколько жертв реально унесла Куреневская катастрофа 1961 года в Киеве

В воскресенье, 14 марта — 60-я годовщина Куреневской катастрофы в Киеве.

"Фабула" этого трагического события хорошо известна. Речь идет о техногенной катастрофе, случившейся в Киеве 13 марта 1961 года. Тогда, в результате размыва дамбы тысячи тонн пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневки и привели к сотням жертв среди местных жителей.

Растекшаяся смесь воды и грунта покрыла пострадавший район слоем от полуметра до четырех метров высотой. В результате трагедии стадион "Спартак" был затоплен слоем жидкой грязи с глиной настолько, что его высокой ограды не было видно. Пульпа практически полностью уничтожила трамвайный парк. В результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1 228 человек.

Единственное, на чем бы хотелось заострить внимание — это вопрос о количестве жертв трагедии. Почему? — потому что здесь до сих пор нет, говоря по-новомодному, консенсуса.

Начну с "резюме для занятых".

Официальная цифра — 145 погибших. Она почти наверняка занижена.

Популярная цифра, которую многократно повторяли и повторяют — 1500 погибших. Она взята, простите, с потолка, и можно спорить на крупную сумму, что она серьезно завышена.

Реалистичная цифра — что-то порядка 400 погибших.

Очень хорошо было бы, в память о жертвах, составить мартиролог, настолько полный, насколько это возможно.

Теперь детали.

Важно

"Меня откапывали четыре часа". Куренёвская катастрофа глазами очевидцев

К вопросу этому следует подходить без эмоций и без обывательских рассуждений в стиле "вы все врете", "нас обманывают" и т.п. Верить можно только документам (не всем!) и/или подсчетам, сделанным по научной методике.

Откуда взялась официальная цифра 145?

Из официальных отчетов, которые ежедневно шли "на самый верх". Трупы, которые, простите за натурализм, откапывали, пересчитывали и отчитывались о них. Вот 145 и насчитали.

Эти отчеты тогда, естественно, были секретными, а сейчас их может посмотреть любой желающий — архивы открыты. Я в них вчитывался внимательно и вдумчиво.

Уверен, что в этих секретных отчетах писали то, что реально видели.

Занижена ли официальная цифра? Да, наверняка. Почему? Не потому, что "вы все врете", а потому, что далеко не все трупы откопали. Чисто технически.

Откуда взялась цифра 1500?

Ее впервые озвучил известный киевский исследователь (увы, довольно давно покойный), не обнародовав при этом методики подсчета. (Я, в том числе, лично спрашивал у него о методике. Ответа не получил.).

Научных публикаций, в которых бы обосновывалась эта цифра, не существует.

При всем большом искреннем уважении, эту цифру нельзя признать в качестве научно обоснованной. Нет оснований.

Как выйти на реальную цифру?

Нужно безэмоционально оценить:

о скольких погибших доподлинно известно, с именами;

сколько человек МОГЛО там вообще оказаться;

сколько человек отселили из района катастрофы;

сколько было заявлений о пропавших без вести.

Такую работу в 2016 году проделал киевский исследователь Илья Афанасьев. Его результат: число жертв, вероятнее всего, составляет 400±50.

А вот ссылка на исследование, в котором четко расписана методика подсчета.

Известен список 50 жертв — работников (нынешнего) Подольского трамвайного депо. Было бы очень неплохо, если бы этот список удалось расширить, создав, по возможности, полный поименный список жертв трагедии. Может быть, нашлись бы желающие поучаствовать в таком проекте?

В любом случае, наш долг — помнить об этом. Без ненужных и лишних спекуляций. Просто — помнить.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.