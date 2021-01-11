Сегодня мы все — американисты. Смута в США, как реальность, формируемая соцсетями

О событиях 7 января в Вашингтоне, которые мне, как ни крути, небезразличны. Напишу, не упоминая ни фамилий, ни названий партий (а что их, партии, упоминать, если "республика" в переводе с латинского на греческий звучит как "демократия"?).

Для тех, чей кругозор ограничивается их собственными, личными предпочтениями, все абсолютно ясно и не подлежит обсуждению. Во всем виноват вот он (и/или вот они). Поставим/уберем его/ее/их — и все снова будет, как надо!

Чего далеко ходить — я и сам в этой истории больше симпатизирую одной из сторон. Какой — не скажу.

Понятно, что проблема куда более общая.

На мой взгляд, проблема, прежде всего, в том, что мы столкнулись с "новой реальностью". Далеко не в последнюю очередь — с реальностью, формируемой социальными сетями. Ну и, конечно, реальностью, в которой часть традиций уже рухнула, а часть продолжает рушиться на наших глазах.

Это бывает больно (уж кто-кто, а я, консерватор, это четко понимаю и чувствую). Это может не нравиться (многим, в том числе, в большей части, мне). Но, вот оно так.

Смотрите. Что, главным образом, привело в ярость оппонентов штурма Капитолия? То, что народ влез в здание Конгресса (и слегка там похулиганил). Может, я и неправ, но мне в этом видится/слышится нечто близкое к "замахнулись на святое".

Подождите. Но вы же сами говорите, что сакрализация власти (а "сакральный" в переводе с латинского — это и есть "святой") — это очень плохо. И я с этим скорее согласен, чем нет. Потому что если власть сакрализовать, то она, скорее всего, зарвется (что мы в некоторых странах и наблюдаем). Ну так вот вам десакрализация власти. Драку заказывали?

Нет, я понимаю. Можно было бы ее десакрализовать как-то немножко помягче. Тут я тоже согласен. Драка, битье стекол и вот это вот все — не комильфо по определению. "Тщательнее надо, тщательнее!" ©

Но.

Я даже не говорю о битье стекол и не только, имевшем место в Нью-Йорке и других местах этим летом под флагами BLM. Хотя оно таки да имело место, и я крепко запомню и сам факт, и реакции на него. Но сейчас не об этом.

Когда президент — это просто такой себе пользователь Фейсбука (Твиттера, Инстаграмма, не к ночи будь помянуты), только с очень большим числом подписчиков…

… когда любой желающий может оставить под его постом комментарий "Ты дурак!", и ему за это ничего не будет…

… когда хозяева соцсетей начинают регулировать, кому, что и как показывать (в моем словаре это называется "цензура", но можно, конечно, называть это "борьба за демократию" — кому какое определение больше по душе)…

… ну, и,— вишенка на торте! — когда президента можно просто забанить в этих самых соцсетях, и это таки серьезно повлияет на политический расклад…

… так что ж вы хотели в итоге?

Вот вам десакрализация власти в самом четком виде. Вот вам отход от традиций. Вот вам новые реалии.

И это, конечно, не только о власти. Есть куча других областей бытия, в которых по традициям проехались туда-сюда на тяжелом катке. Есть и еще один момент. Мы тут все шутим про то, как мы все сначала вирусологи, потом,на некоторое время, авиационные эксперты, а сейчас вот, американисты. Угу.

В каждой шутке есть доля шутки. Таки да, социальные сети дают едва ли не каждому почувствовать свою (уж простите, мнимую) значимость. Ну вот, и это тоже новые реалии. Если раньше некие вещи, включая выборный процесс в США (!), воспринимались как данные практически свыше, незыблемые, и вообще такие, что не нашего плебейского ума дело — то теперь Фейсбук-эксперты все ставят под сомнение.

Ну, вот, 7 января некоторые из них выплеснули это свое сомнение непосредственно по месту приложения. Теперь оно, вполне вероятно, будет так и дальше. Привыкайте.

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Публикуется с согласия автора.