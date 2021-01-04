Карантин - не приговор. Особенности авиапутешествий в эпоху коронавируса

Четыре дня назад я был в Киеве. Два дня назад — в Нью-Йорке. Сегодня я вот здесь. В Киеве 9 часов — и здесь 9 часов. Правда, есть один нюанс.

Что ждет человека, который не боится сейчас летать? Ряд неудобств.

Попробую их не очень систематически перечислить. Сразу предупреждаю — много букв. Но, надеюсь, кому-то это будет полезно или, по крайней мере, интересно.

Весь полет надо провести в маске (даже если это 7,5 часов, как через Атлантику на запад). Но это не точно. На время еды маску все-таки разрешается снимать. Сколько времени есть — никто не ограничивает.

Зато на трансатлантическом рейсе почти всегда можно найти 3 или 4 свободных места. (Они летают не то что полупустыми — они заполнены процентов на 20).

Во всяком случае, те, которыми летал я. Разлегшись на этих местах (чему никто не препятствует), можно уткнуться лицом в спинку кресла и маску, соответственно, вообще снять. Фонариком в лицо никто не светит, не проверяет.

В аэропортах полупусто… но не всегда! Три недели назад я чуть не опоздал на рейс Нью-Йорк–Амстердам, потому что приехал в аэропорт, по своему обыкновению, более, чем впритык… а тут — РАЗ! — и очередь на регистрацию!

Мне пришлось даже вежливо попросить девушку передо мной, чтобы она пропустила меня вперед (до конца регистрации оставалось две минуты). Не приезжайте более, чем впритык. Не будьте, как я.

В месте назначения от вас, скорее всего, потребуют тем или иным образом рассказать о ваших взаимоотношениях с ковидлой. Как именно? Очень зависит от места назначения.

Из того, через что проходил я:

В Киеве: достаточно предъявить распечатку отрицательного результата теста на ковидлу со своей фамилией, и свободен.

В Амстердаме и Париже на пересадке (БЕЗ пересечения границы!): ничего особенного. По аэропорту, конечно, надо ходить в маске, но предъявлять ничего не надо. Границу я не пересекал.

В Гонолулу: а вот здесь все серьезнее. Нужно ДО вылета сдать тест на ковидлу. Удовольствие стоит (в Нью-Йорке) всего-то $200. Правда, результат выдают на месте, за полчаса.

Дальше нужно завести аккаунт в министерстве правды… пардон, здравоохранения Гавайев. Написать туда все о себе: персональные данные, куда и зачем едешь, когда туда, когда назад, где будешь жить. Загрузить туда же PDF теста на ковидлу (подделка = преступление, об этом предупреждают).

По прилете тебя встречают (без вариантов), проходишь через огороженный коридор, попадаешь на собеседование. Там требуют документы, проверяют твой загруженный тест, и если все ОК, говорят "свободен". В смысле, не подлежишь карантину.

В Нью-Йорке: предъявлять ничего не надо. Но на выходе из таможни вас, возможно, встретят и вежливо предложат заполнить некую анкету. Из написанного в анкете следует, что если у вас нет результата теста, то вам надо после этого сесть на карантин на 14 дней.

Как именно? Вот, я вчера узнал, как. Мне на телефон пришла СМС с левого номера, от имени шерифа нью-йоркской полиции. В ней объяснялось, что, поскольку я только что приехал в Нью-Йорк (а анкету по приезде я НЕ заполнил.

Значит, взяли данные из базы пограничников, сволочи), я должен сесть на этот самый карантин. То есть ни с кем не общаться, иначе как выходить в аптеку или к доктору. Иначе большой штраф. Отправьте в ответ букву "C", чтобы подтвердить, что вы сегодня сели на карантин. Нихрена я им не отправил. Перебьются.

После этого позвонили на этот же телефон и зачитали автоматизированное сообщение, идентичное той СМС. Сначала по-английски, потом по-испански (проведите аналогии).

Правда, к их сожалению, я в этот момент был уже не в Нью-Йорке, а в Гонолулу. Опоздали немного со своим сообщением. А то я, конечно, сразу бы испугался, задрожал всем телом и никуда бы не полетел.

В общем и целом: подзабытое, граничащее с ностальгическим, ощущение тотальной слежки… везде, кроме Украины.

Вам неприятно вот это вот все? Тогда лучше, наверное, оставаться дома.

Но никак не можете не ехать? Тогда едьте!

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Публикуется с согласия автора.