Бесполезная таблица умножения. Нужно ли человеку образование, чтобы делать деньги?

Человеческое общество деградирует.

Раньше нас (во всяком случае, меня — точно) учили, что образование если и не является гарантией успеха, то, minimum minimorum, способствует таковому. Ну и не просто успеху. А тому, что можно назвать социальным статусом.

Меня с этой точки зрения уже не собьешь.

Но, в последнее время, я поговорил на эту тему с тремя людьми: 1) на поколение старше меня; 2) моего поколения; 3) на поколение моложе.

Все трое объяснили мне, хотя и в разных выражениях, что в современном обществе образование, во всяком случае, формальное, никому не нужно. А что нужно? Умение зарабатывать деньги.

При этом:

Один соглашался, что мы с ним все-таки правы, но убеждал меня, что вот в современном мире оно так;

А вот второй на полном серьезе объяснял мне, что совершенно ни к чему учить таблицу умножения, раз есть калькуляторы. (Такая точка зрения, конечно, появилась не сегодня.)

На мой взгляд, если раньше в обществе более или менее господствовала точка зрения, которую схематически обозначим как "необразованные должны стремиться вверх", к образованным, то сейчас образованные опускаются до уровня необразованных. (В некоторых случаях, конечно, этому способствует еще и идиотская политкорректность.)

Безграмотности особо никто не стесняется (недавно, прокатившись по "сельской местности" в штате Нью-Йорк, я в очередной раз "прозрел" на эту тему.

Компьютерный термин "directory" (каталог) некоторое время назад заменили на "folder" (папка), а то ж бедный обыватель не поймет, о чем речь! Вместо "application" давно уже говорят "app", а некоторое время назад и вместо "program" стали говорить то же самое (опять-таки, юношам с айфонами понятнее!). Ну, а реклама, "advertisement", давным-давно уже "ad". Ад, да.

В одном из последних "Что? Где? Когда?" был вопрос. Английские школьники попросили, удобства ради, заменить в аудиториях один предмет. Какой именно? Ответ: стрелочные часы (на цифровые). Оказалось, что они, в массе своей, не умеют определять время по стрелочным часам…

Не подумайте, что я эдакий ретроград, который против прогресса. Я двумя руками ЗА прогресс.

Я не пользуюсь пишущей машинкой (хотя я их еще застал), я печатаю на компьютере.

В своей исторической работе я активно пользуюсь базами данных, потому что это неимоверно повышает эффективность и дает мне возможность очень быстро делать то, чего другие за разумное время сделать не смогут.

В жизни — пользуюсь GPS-навигаторами там и тогда, где и когда без них сложно.

Но при этом умею ориентироваться до такой степени, чтобы даже на незнакомой местности без навигатора не особо заблудиться. Потому что, кроме навигатора, должна быть и своя голова на плечах.

Ну и, как говорится, last but not least… человека, который (фигурально говоря) не учил таблицу умножения, легко развести на любой фейк, обмануть, проманипулировать им — в общем, обработать по всем правилам эпохи постправды. Что мы и наблюдаем.

А вы как думаете?

Нужно образование?

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.