Вы тоже наши. Почему в Косово дорожные указатели на трех языках — и это не проблема

Есть такая частично признанная страна — Косово. Я там побывал и кое-что меня поразило. Рассказываю.

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Это уличные таблички (знаки) в городе Призрен.

Еще одна иллюстрация банального, в общем-то, тезиса: в цивилизованных странах государство говорит с людьми на их языках (разумеется, при наличии "критической массы" носителей), а не пытается заставить людей говорить на каком-то одном.

Для меня полной неожиданностью был дубляж табличек на турецкий. Понятия не имел, что в Призрене есть заметное количество носителей этого языка. Ну вот, оказывается, есть.

[ + – ] Обозначения улиц/площадей/направлений на трех языках (албанском, сербском и турецком), а туристическая информация — на четырех (те же три, плюс "универсальный" английский).

[ + – ] Обозначение направлений (Приштина/Брезовица) — четко из серии "и так поймут". Можно было бы и не дублировать. Но дублируют. Почему? Показать носителям "других" языков: ВЫ ТОЖЕ НАШИ.

Соответственно, обозначения улиц/площадей/направлений на трех языках (албанском, сербском и турецком), а туристическая информация — на четырех (те же три, плюс "универсальный" английский).

Важно

Потянут за язык. Помогут ли драконовские штрафы украинизации общепита и сферы услуг?

При этом, как видите, обозначение направлений (Приштина/Брезовица) — четко из серии "и так поймут". Можно было бы и не дублировать. Но дублируют. Почему? Для меня ответ вполне очевиден. Показать носителям "других" языков: ВЫ ТОЖЕ НАШИ.

И отдельным пунктом не премину заметить. Согласно общепринятой (?) точке зрения, сербы подвергали косовских албанцев геноциду, этническим чисткам или чему-то в таком роде. Я не знаю, в какой степени это соответствует действительности; если что-то не так, то пусть специалисты меня поправят.

Но если так, то, казалось бы, языку агрессора здесь не должно быть места.

Да?

Как видите, нет.

Вся официальная информация и здесь, и в Приштине дублирована на сербский. (Неофициальная, вроде магазинных вывесок — практически нет.)

А на снимке ниже это уже не Косово, а соседняя Черногория. На некотором расстоянии от албанской границы знаки дублированы… да-да, по-албански.

Не очень верю, но втайне надеюсь, что хоть один человек в Украине, посмотрев на эти картинки, хоть чуть-чуть задумается. Если да — то я уже достиг успеха.

Всем взаимопонимания!

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