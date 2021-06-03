От телефонов до "Проблемы-2000". Почему глобальные страшилки оказываются не такими страшными

КАК СТРАШНО ЖИТЬ.

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Или все-таки не очень?

Резюме для занятых. Нас пугали и продолжают пугать всевозможными страшилками, которые, если немного подума-ТЬ, оказываются далеко не такими страшными, как нас поначалу пытались убедить.

1) На рубеже 1980-х – 1990-х, когда Интернета еще не было, но СМИ уже прекрасно были, мы все должны были умереть от СПИДа.

Ну, или почти все.

Помните?

"Чума XX века".

А когда вы — вот вы лично — последний раз слышали о СПИДе в СМИ? Человечество выжило и справляется.

2) А вот на рубеже 1990-х и 2000-х, когда Интернет вполне уже был, а компьютеры играли все возрастающую роль в нашей жизни, весь мир должен был практически перевернуться вверх дном от проблемы 2000-го года.

Помните такую?

Молодежь, не помните? Да как же?! 01.01.2000 в 00:00:01 должен был настать практически апокалипсис.

Остановятся атомные электростанции, самопроизвольно взлетят ядерные ракеты, и произойдет куча других эффектных вещей. Потому что год в компьютерах записывался двумя, а не четырьмя цифрами.

"Правда, — добавляли некоторые умные люди, — есть способ всего этого избежать".

"Как же? Как же?! Скажите же скорее!!!"

"Сложно, но возможно. Заплатите нам достаточную сумму денег, и мы вам всё исправим. Ракеты останутся на местах".

"Спасители вы наши! Благодетели!!! Вот деньги! Держите! Вот еще!! И еще!!! Спасайте нас, родные!"

Американская телефонная компания Bell Atlantic, обслуживавшая восточное побережье, отсыпала спасителям 400 миллионов долларов (по крайней мере так утверждалось на телефонном счете, который я тогда получил). Помню, как вчера. Без шуток, без иронии.

И ракеты таки не взлетели. И даже атомные электростанции не взорвались.

Здесь поднятый хайп не рассосался постепенно, а прекратился резко — 1 января 2000 года. Сменившись шорохом купюр, которые пересчитывали довольные спасители мира.

И несколько примеров гораздо более мелкого масштаба, которые прочувствовал на себе лично я (хотя, конечно, не только я).

3а) В самолетах категорически запрещалось использовать мобильные телефоны. Даже в авиарежиме. Помните?

Теперь, наверное, можно в этом признаться. Я практически никогда не выключал телефон в самолете. Просто лень было.

До сих пор не понимаю, как при этом самолеты рулили куда надо, взлетали, летели и даже садились.

А теперь — МОЖНО.

В полете — не только в авиарежиме, но даже в режиме WiFi (!!!). А после посадки — так вообще без ограничений.

Прикиньте?!

И как это самолету удается подруливать к нужному гейту, когда все пассажиры дружно треплются по мобильникам?!

Мистика, да и только.

3б) К слову, о самолетах. Есть такая голландская авиакомпания "Козлы, Ламеры, М¥Ḓаки" (нам она больше известна под аббревиатурой).

Так вот, года два–три назад эти козлы затеяли запрещать пассажирам пересаживаться перед взлетом, дабы не нарушить балансировку самолета. Я тогда еще написал пост по этому поводу (и тегнул в нем козлов), приложив расчет уровня старших классов очень средней школы — на сколько может сместиться центр тяжести от перемещения пассажиров.

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В ответ мне зачем-то стали рассказывать страшилки о том, как грузовые 747-е (а, может, не 747-е) от неправильного размещения груза переворачиваются вверх дном и так летят (но это не точно). Причем здесь это, я так тогда и не понял.

Но важно то, что они, козлы, больше это не запрещают.

То ли прочитали мой пост (да, да, льщу себе), то ли все-таки нашелся там кто-то, кто знает физику на уровне средней школы (более вероятно). В общем, не запрещают.

Теперь у них другое хобби: следить, чтобы маска ни у кого не сползла с носа. (Правда, это не только у них, это у всех.)

Но!!!

Во время еды можно не только, чтобы она сползла с носа, ее можно вообще снимать.

Прикиньте?!

И как мы все еще не умерли?!

3в) К слову о KLM и их главной цитадели — Амстердаме. Довольно много лет на рейсах из Амстердама в США было специальное требование: проходить предполетную проверку документов в специально отведенном месте.

На табло не показывали гейты, с которых отправлялись рейсы в США!!! (Нет, ну представляете, если бы некто с непроверенными документами прорвался к этому гейту? Что бы это вообще было?! Брррр.) Только тем, у кого документы оказывались в порядке, под большим секретом сообщали, куда, собственно, идти на посадку.

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Правда, здесь есть важное уточнение. Все это относилось только к рейсам американской "Дельты". Рейсы KLM, даже, страшно сказать, в США, отправлялись без этого ореола секретности.

Но пару лет назад это отменили.

Рейсы Дельты из Амстердама в США теперь отправляются так же, как и в нормальные страны, без всякой секретности.

Я пишу эти строки на борту как раз такого рейса, Дельта 047 AMS–JFK. Руки мои дрожат: с минуты на минуту жду чего-то страшного. Ну как же это можно, чтобы все — ВСЕ!!! — знали, с какого гейта отправляется самолет из Амстердама в США?

Прикиньте?!

Где элементарная безопасность, черт возьми?

3г) И, к слову, о США. Лет пятнадцать назад, если вы проводили заметное время за фотографированием трамваев в США (а я проводил), вам было почти гарантировано общение с полицией. Примерно по такому сценарию (реальный диалог между полицией и мной в Балтиморе, подсокращенный для ясности):

"Ваши документы, бла-бла-бла…"

"В чем проблема? Вы же знаете, что в США на улицах можно фотографировать все, что угодно?"

"Да. Но ваше поведение подозрительно".

"Вы подозреваете меня в терроризме?"

"Нет, мы не подозреваем вас в терроризме. Но ваше поведение подозрительно. Мы должны понять, что здесь происходит. ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО В МИРЕ ДЕЛАЕТСЯ?"

"Нет, я понятия не имею, что в мире делается. Причем здесь мир к фотографированию трамваев?"

И т.д. и т.п.

А вот теперь… как-то рассосалось. До американских полицейских, кажется, дошло, что если человек в открытую фотографирует трамваи, то он очень, очень, очень вряд ли террорист, и ничего подозрительного в таких действиях нет.

Прикиньте?!

И как это все трамваи еще не взорвали? Ну, хотя бы не угнали.

К чему я это все — понятно, да? Думай-ТЕ.

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