В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, вік якого — близько 5 тисяч років (фото)

Артефакт називають "найбільш технічно складним" з колись виявлених у період доісторичної Іберії. Для його створення необхідно було мати величезну майстерність.

Група вчених з Університету Гранади, Університету Севільї і Вищої дослідницької ради Іспанії під час розкопок на південному заході Іспанії виявила кинджал, вік якого становить 5000 років. Його знайшли там разом з 10 наконечниками стріх, чотирма лезами і сердечником для створення зброї. Усі предмети виготовлені з гірського кришталю. Про це розповідає видання The Daily Mail.

Довжина виявленого кинджала — близько 21,5 см. Місце, де його знайшли, знаходиться далеко від кристалічних рудників, з чого можна зробити висновок, що колись він належав еліті, яка заплатила значну ціну за його отримання. Руківʼя кинджалу булу зроблене зі слонової кістки.

Дослідники зазначають, що у той час кришталь мав символічне значення, і його могли використовувати як джерело "життєвої сили" або "магічних властивостей". Вчені припускають, що знайдені ними артефакти могли використовуватися як похоронна атрибутика.

Також дослідники стверджують, що цей кинджал є "найбільш технічно складним" з предметів, які виявили у період доісторичної Іберії. Для його створення необхідно було володіти величезною на ті часи майстерністю.

Нагадаємо, у Литві на дні озера знайшли скелет середньовічного воїна з мечем та кинджалом.

А нещодавно стало відомо, що під час розкопок у Чернівецькій області знайшли зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років.