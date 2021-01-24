В Испании нашли хрустальный кинжал, возраст которого - около 5 тысяч лет (фото)

Артефакт называют "наиболее технически сложным" из когда-либо обнаруженных в период доисторической Иберии. Для его создания необходимо было огромное мастерство.

Группа ученых из Университета Гранады, Университета Севильи и Высшего исследовательского совета Испании во время раскопок на юго-западе Испании обнаружила кинжал, возраст которого составляет 5000 лет. Его нашли вместе с 10 наконечниками стрех, четырьмя лезвиями и сердечником для создания оружия. Все эти предметы изготовлены из горного хрусталя. Об этом рассказывает издание The Daily Mail.

Длина обнаруженного кинжала — около 21,5 см. Место, в котором его нашли, находится далеко от кристаллических рудников, из чего можно сделать вывод, что некогда он принадлежал элите, которая заплатила значительную цену за его получение. Рукоять кинжала была сделана из слоновой кости.

Исследователи отмечают, что в то время у хрусталя было символическое значение, и его могли использовать как источник "жизненной силы" или "магических свойств". Ученые предполагают, что найденные ими артефакты могли использоваться как похоронная атрибутика.

Также исследователи утверждают, что этот кинжал является "наиболее технически сложным" из устройств, которые обнаружили в период доисторической Иберии. Для его создания необходимо было обладать огромным для тех времен мастерством.

Напомним, в Литве на дне озера нашли скелет средневекового воина с мечом и кинжалом.

А недавно стало известно, что во время раскопок в Черновицкой области был обнаружен зуб мамонта, которому около 300 тысяч лет.