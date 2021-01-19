В Черновицкой области нашли зуб мамонта, которому около 300 тысяч лет (фото)
Зуб нашли во время раскопок на палеолитической стоянке Молодова V, которая находится возле берега реки Днестр.
Профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого университета Богдан Ридуш рассказал "Укринформу", что во время исследований палеолитической стоянки Молодова V, которая находится возле берега Днестра, ученые обнаружили зуб мамонта, возраст которого — около 300 тысяч лет.
"У нас есть останки разных мамонтов. Из того, что уже опубликовано, у нас есть находка так называемого Хазарского мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), его зуб. Это один из предков обычного Шерстистого мамонта, который жил около 300 тысяч лет тому назад", — рассказал Ридуш.
До этой находки ученые были уверены, что самым древним слоям этой стоянки около 50-60 тысяч лет. Однако обнаруженный зуб свидетельствует о том, что на том месте можно найти останки и более древних образцов прошлого.
По словам Ридуша, зуб мамонта был обнаружен еще прошлой зимой. В такую пору года уровень воды в реке опускается, потому заниматься раскопками становится удобнее.
"Этот зуб мы нашли прошлой зимой. Уровень водохранилища упал, была также теплая зима, и мы ездили смотреть разрез этой стоянки. Там нашли много интересных останков. Кроме зуба мамонта, мы нашли и несколько зубов лошадей, которым также около 300 тысяч лет. Они отличаются по размерам и по морфологии от нынешних лошадей", — рассказал ученый.
Исследователь добавил, что зуб мамонта является самым древним из найденных на территории области останков этих животных. После изучения зуба его могут отдать в природоведческий музей Черновицкого университета.
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