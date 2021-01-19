У Чернівецькій області знайшли зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років (фото)

Зуб знайшли під час розкопок на палеолітичній стоянці Молодова V, яка знаходиться біля берега річки Дністер.

Професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького університету Богдан Рідуш розповів "Укрінформу", що під час досліджень палеолітичної стоянки Молодова V, яка знаходиться біля берега Дністра, вчені виявили зуб мамонта, вік якого — близько 300 тисяч років.

"У нас є останки різних мамонтів. З того, що вже опубліковано, у нас є знахідка так званого Хазарського мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), його зуб. Це один з предків звичайного шерстистого мамонта, який жив близько 300 тисяч років тому ", — розповів Рідуш.

До цієї знахідки вчені були впевнені, що найдавнішим верствам цієї стоянки близько 50-60 тисяч років. Однак виявлений зуб свідчить про те, що на тому місці можна знайти останки і більш древніх зразків минулого.

Фото: Віталій Олійник / "Укрінформ" Фото: Віталій Олійник / "Укрінформ" Фото: Віталій Олійник / "Укрінформ" Фото: Віталій Олійник / "Укрінформ" Фото: Віталій Олійник / "Укрінформ"

За словами Рідуша, зуб мамонта був виявлений ще минулої зими. У таку пору року рівень води в річці опускається, тому займатися розкопками стає зручніше.

"Цей зуб ми знайшли минулої зими. Рівень водосховища впав, була також тепла зима, і ми їздили дивитися розріз цієї стоянки. Там знайшли багато цікавих останків. Крім зуба мамонта, ми знайшли і кілька зубів коней, яким також близько 300 тисяч років. Вони відрізняються за розмірами і по морфології від нинішніх коней ", — розповів учений.

Дослідник додав, що зуб мамонта є найдавнішим зі знайдених на території області останків цих тварин. Після вивчення зуба його можуть віддати в природознавчий музей Чернівецького університету.

Нагадаємо, японські вчені змогли оживити частину клітин м'язової тканини молодої самки шерстистого мамонта, яка жила 28 000 років тому.

У Денисовій печері знайшли діадему з бивня мамонта віком 45-50 тис. років. Її носив чоловік як обруч для волосся.

А в Якутії на "Мамонтова кладовищі" в місцевості Юнюген знайшли останки мамонта з м'якими тканинами і шерстю.