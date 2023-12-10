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Украина

В карпатском храме нашли скрытые большие изображения Тризубов, — СМИ (фото)

трезубец, изображение, Церковь Святой Параскевы
Фото: Украина Инкогнита | Нашли большие изображения Тризубов

Люди, которые сохранили изображения, стремились чтобы их впоследствии обнаружили потомки, поскольку российско-коммунистическая власть пыталась уничтожить украинцев.

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Изображение четырех больших Тризубов нашли в храме Св. Параскевы, что в селе Великий Ключев. Об этом сообщил изданию "Україна Інкогніта" Арсений Ужитчак, священнослужитель религиозного учреждения.

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Сенсационное открытие сделали 8 декабря. В этот день делали реставрационные работы в церкви.

Арсений Ужитчак рассказал, что купол издавна алтарной части украшали 4 большие медальоны. На них были изображения святых равноапостольных князей Владимира и Ольги, святых Бориса и Глеба и архистратига Михаила. Изобразили их на листах фанеры. В процессе реставрации материалы сняли. Впоследствии и оказалось что под ними были спрятаны большие Тризубы.

Он предположил, их мог нарисовать известный иконописец из Перемышля Павел Запорожский, который расписывал этот храм Божий в 1933-1934 годах. Впоследствии пришла российско-коммунистическая власть и они решили скрыть Тризубы.

"Не стерли, не скребли, а сохранили, надеясь, что кто-то когда-то их обнаружит", — рассказал священнослужитель.

Господин Арсений добавил, что люди, которые знали эту тайну, умерли, очевидно, еще в начале нашей Независимости. За 90 лет это все же произошло.

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Церковь Святой Параскевы

Мастер Дмитрий Бабяк построил нынешнюю деревянную церковь. Освятили ее 21 августа 1865 года. Учреждение было приходским. С северо-востока от храма расположена деревянная колокольня.

В 1869 году установили новый иконостас. Стены и крыши покрыли жестью в 1888 году.

В 1933-1934 годах церковь была восстановлена. В этот период ее расписал Петр Запорожский из Перемышля. Стены в 1990 году над опасанием и восьмерики оббили жестью.

В калушской литейной Фельчинских община в 1934 году заказала колокол весом 410,5 кг для колокольни.

Напомним, в декабре в окрестностях Луцка нашли книги украинских изданий, которые спрятали в гильзе 1938 года. Тот, кто закопал предмет, мог ради своей безопасности все уничтожить, но очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова появится.