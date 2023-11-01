Золотой клад времен Гетманщины: на Киевщине археологи обнаружили уникальную находку (фото)

Археологи проводили работы на месте древнего города в Белой Церкви. Кроме артефактов также были обнаружены объекты древнерусского и казацкого времен.

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В Белой Церкви Киевской области археологи обнаружили золотой клад времен Гетманщины, который состоит из 12 золотых предметов. Об этом сообщили в Институте археологии НАН Украины.

Общий вес золотых предметов составляет 28 г. Они были спрятаны в небольшом керамическом сосуде вместе с перламутровым бисером.

Отмечается, что клад был найден в культурных наслоениях XVII-XVIII вв. и он связан с историческими событиями времен Гетманщины.

"Сокровище времен Гетманщины — крайне редкая находка, которая имеет большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства Казацкого государства", — говорится в сообщении.

Обнаруженные артефакты в Белой Церкви Обнаруженные артефакты в Белой Церкви Обнаруженные артефакты в Белой Церкви Обнаруженные артефакты в Белой Церкви Обнаруженные артефакты в Белой Церкви

Найденные предметы передали на хранение в фонды Археологического музея ИА НАН Украины и будут экспонироваться в будущем.

Сообщается, что археологи проводили работы на территории древнего города в Белой Церкви. Кроме артефактов также были обнаружены и исследованы объекты древнерусского и казацкого времен.

Напомним, в начале августа о подозрении объявили жителю Хмельницкой области, который нашел клад III века и продал на аукционе за полмиллиона гривен.

Ранее в начале года на востоке Польши археолог обнаружил 13 бронзовых артефактов, которым более 2500 лет. Во время раскопок были найдены украшения лужицкой культуры, которые в этом регионе очень редкие.