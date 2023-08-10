"Черный археолог" нашел артефакт III века и продал на аукционе за полмиллиона гривен (фото)

Находка украшена серебром. Медный пояс середины III века связан с военной культурой древних германцев.

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Жителю Хмельницкой области сообщили подозрение за продажу уникального артефакта III века, который он нашел самостоятельно. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

Еще в феврале 2023 года его попытку реализовать артефакт германских племен III века разоблачили правоохранители. Экспертиза подтвердила подлинность редкой находки. Это украшенный серебром медный пояс готов, медь, серебро, литье, плакировка, ковка.

Такие предметы декоративно-прикладного искусства древних германцев относятся к периоду, когда происходила активная миграция через территорию современной Украины из Северной Европы к Черному морю. Находка имеет художественное, этнографическое, историческое и научное значение.

"Черный археолог" решил выставить находку для продажи на интернет-аукционе. Впоследствии ему удалось реализовать артефакт в более 590 тысяч грн. Нарушителю сообщили о подозрении в незаконном присвоении найденного сокровища.

Объяснение Национального музея истории Украины

Редкую находку уже передали в фонды Национального музея истории Украины. Сокровище в украинских музеях нет аналога.

По словам специалистов, перемещения германских племен в середине — второй половине III века в письменных источниках отражены фрагментарно. Это означает, что любая новая археологическая находка дает возможность проверить или уточнить знания и имеет большой вес.

Аналогии пояса, найденные на севере Европы, являются самыми известными экспонатами. Они расположены в главных музеях Швеции и Дании, например, в Музее Мозгорд. Этот клад подтверждает контакты позднего римского периода между Северным Причерноморьем и Скандинавией на самом высоком социальном уровне.

Напомним, на Сицилии археологи нашли коллекцию статуэток, которые использовались как жертвоприношения. На недавних раскопках было обнаружено более 60 статуэток.