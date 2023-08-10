"Чорний археолог" знайшов скарб III століття та продав на аукціоні за півмільйона гривень (фото)

Знахідка оздоблена сріблом. Мідний пояс середини III століття пов'язаний з військовою культурою давніх германців.

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Мешканцю Хмельниччини повідомили підозру за продаж унікального артефакту III століття, який він знайшов самотужки. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора у Facebook.

Ще в лютому 2023 року його спробу реалізувати артефакт германських племен III ст. викрили правоохоронці. Експертиза підтвердила автентичність рідкісної знахідки. Це оздоблений сріблом мідний пояс готів, мідь, срібло, лиття, плакування, кування.

Такі предмети декоративно-прикладного мистецтва давніх германців належать до періоду, коли відбувалася активна міграція через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря. Знахідка має художнє, етнографічне, історичне та наукове значення.

"Чорний археолог" вирішив виставити знахідку для продажу на інтернет-аукціоні. Згодом йому вдалося реалізував артефакт у понад 590 тисяч грн. Порушнику повідомили про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу.

Пояснення Національного музею історії України

Рідкісну знахідку вже передали до фондів Національного музею історії України. Скарб в українських музеях немає аналога.

Зі слів фахівців, переміщення германських племен у середині – другій половині III століття в писемних джерелах відображені фрагментарно. Це означає, що будь-яка нова археологічна знахідка дає можливість перевірити або уточнити знання і має велику вагу.

Аналогії пояса, знайдені на півночі Європи, є найвідомішими експонатами. Вони розташовані у головних музеях Швеції та Данії, наприклад, у Музеї Мозґорд. Цей скарб підтверджує контакти пізнього римського періоду між Північним Причорномор’ям та Скандинавією на найвищому соціальному рівні.

Нагадаємо, на Сицилії археологи знайшли колекцію статуеток, які використовувалися як жертвопринесення. На недавніх розкопках було виявлено понад 60 статуеток.