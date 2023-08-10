На Сицилії археологи знайшли колекцію статуеток, які використовувалися як жертвопринесення

На недавніх розкопках було виявлено понад 60 статуеток: напівфігури, що зображують голови тварин (протоми), жіночі погруддя, масляні лампи, невеликі вази і бронзові фрагменти.

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Археологи, які проводили розкопки в Долині храмів на Сицилії, виявили колекцію статуеток, які використовувалися в ритуальних цілях. Про це повідомляє Heritage Daily.

Долина храмів — складовий елемент стародавнього міста Агрідженто в однойменній сицилійській провінції. Грецький історик Фукідід писав, що місто заснували близько 582-580 рр. до н.е. грецькі колоністи з Гели, у східній частині Сицилії. Надалі тут були колоністи з Криту та Родосу.

1997 року долину храмів, яка охоплює 13 кв. км, занесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглися одні з найкращих будівель давньогрецької цивілізації. Серед найвідоміших храмів: Храм Конкордії, Юнони, Геракла, Зевса, Кастора і Поллукса, Гефеста і Асклепія.

Тут також розташована гробниця Терона — великий пам'ятник пірамідальної форми, який, за версією вчених, був побудований на згадку про римлян, які загинули в Другій Пунічній війні.

На недавніх розкопках було виявлено понад 60 статуеток: напівфігур, що зображують голови тварин (протомів), жіночі погруддя, масляні лампи, невеликі вази і бронзові фрагменти.

"Знахідки дають нам змогу зрозуміти динаміку руйнування Агрідженто в 406 р. до н.е. карфагенянами, коли жителям довелося тікати в напрямку міста Гела", — повідомили представники пам'ятного місця.

Нове відкриття зробили в будинку VII b — це частина житлового комплексу на північ від храму Юнони. Предмети, що використовувалися як підношення богам, знайшли над шарами руйнування будинку. Це може вказувати на те, що жителі міста залишили ці предмети після розграбування карфагенянами.

Нагадаємо, що біля берегів Сицилії виявили три раніше невідомі вулкани завширшки 6 км.

Також повідомлялося, що в травні Італії прокинувся найактивніший вулкан Європи.