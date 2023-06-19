Обнаружили целый набор: на востоке Польши найдены бронзовые артефакты возрастом 2500 лет

Археолог Коман считает находку сенсационной, так как украшения лужицкой культуры находили в стране очень редко, они представляли собой лишь единичные предметы или их небольшие фрагменты.

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Польский археолог Веслав Коман сообщил о том, что в деревне Чернецин-Подуховны на Востоке Польши было обнаружено 13 бронзовых артефактов, которым более 2500 лет, сообщает издание Наука в Польше.

Открытие было сделано Лукашем Яблонским, лицензированным детективом.

При раскопках на месте находки обнаружены две булавки, торк, фрагменты небольшого декоративного фалара, четыре крупных браслета, украшенных прорезной елочкой и поперечными линиями, четыре браслета меньшего размера и декоративная трубчатая булавка.

В Польше обнаружено 13 бронзовых артефактов Фото: Facebook/Воеводское управление охраны памятников в Люблине

Археолог Веслав Коман сказал: "Находка тем более сенсационная, что украшения лужицкой культуры в этом регионе очень редки и обычно представляют собой единичные предметы или фрагменты, а здесь мы имеем их целый набор".

Коман сообщил, что находка была обнаружена в январе этого года, но держалась в секрете до тех пор, пока это место не было исследовано археологами.

Коман добавил, что открытие имеет "большое познавательное, научное и природоохранное значение для археологов в контексте анализа поселений этой культуры в этом районе, а также во всем Люблинском регионе".

Справка: Лужицкая культура возникла в эпоху поздней бронзы и расширила свои территории на большую часть современной Польши, части Чехии, Словакии, восточной Германии и западной Украины в раннем железном веке.

Название культуры относится к области Лужица в восточной Германии (Бранденбург и Саксония) и западной Польше, где захоронения "лужицкого типа" были впервые описаны немецким патологом и археологом Рудольфом Вирховым (1821–1902).

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