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Технологии и наука

Капсула времени из Лимы. Найдена удивительно сохранившаяся мумия, которой 3 тыс. лет (фото)

мумия, раскопки, исследования, археология, Перу, храм, открытие, захоронение, доиспанские артефакты, маньчжурская культура, строительство храмов, андская нация, древние останки, церемониальные жертвоприношения
Фото: Anthony Marina | Перуанские археологи сделали чрезвычайную находку в Лиме – мумию возрастом 3 000 лет

Перуанские археологи сделали необычайную находку в Лиме — мумию возрастом 3 000 лет. Во время раскопок исследователи нашли фрагменты волос и черепа мумии, а впоследствии открыли полные останки.

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В Лиме, Перу, стало известно о важной археологической находке: исследователи из Университета Сан-Маркос недавно сделали открытие, имеющее большую историческую ценность. В среду, 14 июня, они объявили о находке мумии, которой примерно 3 000 лет, пополнив список доиспанских артефактов, найденных в этой андской стране, пишет Reuters.

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Во время раскопок студенты и исследователи наткнулись на фрагменты волос и черепа мумии, бережно завернутые в пучок хлопка. Их усердные усилия привели к тому, что впоследствии им удалось обнаружить полные останки мумии.

Археолог Мигель Агилар предполагает, что эта мумия, вероятно, принадлежит к маньчжурской культуре, которая процветала в долинах Лимы между 1500 и 1000 годами до нашей эры. В частности, эта культура была известна своими характерными храмами, построенными в форме буквы U, тщательно выровненными по восходу солнца.

мумия, раскопки, исследования, археология, Перу, храм, открытие, захоронение, доиспанские артефакты, маньчжурская культура, строительство храмов, андская нация, древние останки, церемониальные жертвоприношения Fullscreen
Археолог Мигель Агилар предполагает, что эта мумия, вероятно, принадлежит к маньчжурской культуре, которая процветала в долинах Лимы между 1500 и 1000 годами до нашей эры
Фото: Anthony Marina

Агилар также объяснил, что этот человек, возможно, был оставлен или принесен в жертву на завершающем этапе строительства храма. Примечательно, что эта мумия выдержала испытание временем, и ее возраст оценивается примерно в 3 000 лет.

Вместе с телом археологи обнаружили различные предметы, бережно захороненные рядом. Среди этих предметов были кукуруза, листья коки и семена, которые, как полагают, были частью церемониального подношения, символизирующего культурные практики и верования того времени.

Ранее Фокус писал, что проклятие мумий до сих пор действует: археолог страдал галлюцинациями и кашлял кровью после открытия гробницы.