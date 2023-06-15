Капсула часу з Ліми. Знайдено дивовижно збережену мумію, якій 3 тис. років (фото)

Перуанські археологи зробили надзвичайну знахідку в Лімі — мумію віком 3 000 років. Під час розкопок дослідники знайшли фрагменти волосся і черепа мумії, а згодом відкрили повні останки.

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У Лімі, Перу, стало відомо про важливу археологічну знахідку: дослідники з Університету Сан-Маркос нещодавно зробили відкриття, що має велику історичну цінність. У середу, 14 червня, вони оголосили про знахідку мумії, якій приблизно 3 000 років, поповнивши список доіспанських артефактів, знайдених в цій андській країні, пише Reuters.

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Під час розкопок студенти і дослідники натрапили на фрагменти волосся і черепа мумії, дбайливо загорнуті в пучок бавовни. Їхні старанні зусилля привели до того, що згодом їм вдалося виявити повні останки мумії.

Археолог Мігель Агілар припускає, що ця мумія, ймовірно, належить до маньчжурської культури, яка процвітала в долинах Ліми між 1500 і 1000 роками до нашої ери. Зокрема, ця культура була відома своїми характерними храмами, побудованими у формі літери U, ретельно вирівняними за сходом сонця.

Археолог Мігель Агілар припускає, що ця мумія, ймовірно, належить до маньчжурської культури, яка процвітала в долинах Ліми між 1500 і 1000 роками до нашої ери Фото: Anthony Marina

Агілар також пояснив, що ця людина, можливо, залишена або принесена в жертву на завершальному етапі будівництва храму. Примітно, що ця мумія витримала випробування часом, і її вік оцінюється приблизно 3 000 років.

Разом з тілом археологи виявили різні предмети, дбайливо поховані поруч. Серед цих предметів були кукурудза, листя коки та насіння, які, як вважають, були частиною церемоніального підношення, що символізувало культурні практики та вірування того часу.

Раніше Фокус писав, що прокляття мумій досі діє: археолог страждав на галюцинації і кашляв кров'ю після відкриття гробниці.