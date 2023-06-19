Виявили цілий набір: на сході Польщі знайдено бронзові артефакти віком 2500 років

Археолог Коман вважає знахідку сенсаційною, оскільки прикраси лужицької культури знаходили в країні дуже рідко, це були лише поодинокі предмети або їх невеликі фрагменти.

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Польський археолог Веслав Коман повідомив, що в селі Чернецин-Подуховни на Сході Польщі було виявлено 13 бронзових артефактів, яким понад 2500 років, повідомляє видання Наука в Польщі.

Відкриття було зроблено Лукашем Яблонським, ліцензованим детективом.

Під час розкопок на місці знахідки виявлено дві шпильки, торк, фрагменти невеликого декоративного фалару, чотири великі браслети, прикрашені прорізною ялинкою та поперечними лініями, чотири браслети меншого розміру та декоративна трубчаста шпилька.

У Польщі виявлено 13 бронзових артефактів Фото: Facebook/Воєводське управління охорони пам’ятників в Люблині

Археолог Веслав Коман сказав: "Знахідка тим більше сенсаційна, що прикраси лужицької культури в цьому регіоні дуже рідкісні і зазвичай є одиничними предметами або фрагментами, а тут ми маємо їх цілий набір".

Коман повідомив, що знахідку було виявлено у січні цього року, але трималося в секреті доти, доки це місце не було досліджено археологами.

Коман додав, що відкриття має "велике пізнавальне, наукове та природоохоронне значення для археологів у контексті аналізу поселень цієї культури у цьому районі, а також у всьому Люблінському регіоні".

Довідка: Лужицька культура виникла в епоху пізньої бронзи та розширила свої території на більшу частину сучасної Польщі, частини Чехії, Словаччини, східної Німеччини та західної України у ранньому залізному віці.

Назва культури відноситься до області Лужиця у східній Німеччині (Бранденбург та Саксонія) та західній Польщі, де поховання "лужицького типу" були вперше описані німецьким патологом та археологом Рудольфом Вірховим (1821–1902).

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