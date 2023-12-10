В окрестностях Луцка нашли книги украинских изданий, которые спрятали в гильзе 1938 года (фото)

Тот, кто закопал предмет, мог ради своей безопасности все уничтожить, но очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова востанет.

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Фрагменты страниц из книги об истории Украины, журнал "Орленя" и Тризуб были найдены вблизи Луцка. Волынский краеведческий музей в Facebook опубликовал подробности.

На фото можно увидеть интересные артефакты. Специалисты назвали находку еще одним примером того, как оккупационные режимы пытались вести борьбу с украинской идентичностью.

Артиллерийскую гильзу нашли на разоренном поле в окрестностях Луцка. В ней и была национальная символика и украинские печатные издания.

Содержимое гильзы герметично закрыли изготовленной пробкой, которую изготовили именно для этой цели. Тот, кто закопал предмет, мог ради своей безопасности все уничтожить, но очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова востанет.

В комментарии ZAXID.NET Богдан Зек, научный сотрудник Волынского краеведческого музея, рассказал, что это гильза 45-го калибра, а изготовили ее в 1938 году. Подробности относительно лица, которое спрятало артефакты, неизвестны. Также он не назвал время, когда это могло произойти. Идеологическое наполнение текстов свидетельствует о том, что это был человек, который поддерживал независимость Украины.

Журнал "Орленя" издался на Волыни во времена нацистской оккупации (1941-1942 годы). Точная дата выпуска истории Украины пока специалистами не установлена. Богдан Зек предположил, что ее могли издать в межвоенный период в Праге или Вене, или же уже в период оккупации Вермахтом. Возраст Тризуба пока тоже не назвали.

Напомним, в ноябре на месте бывшего немецкого госпиталя, который расположен в волынском городе Берестечко, обнаружили древние находки. Вероятнее всего, плита, которой сотня лет, находилась на помещении еврейской школы. Ее вес составляет 4,6 килограмма, а размеры — ориентировочно 40х30 сантиметров.