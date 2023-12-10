На околицях Луцька знайшли книги українських видань, які заховали у гільзі 1938 року (фото)

Той, хто закопав предмет, міг заради своєї безпеки усе знищити, але вочевидь, мав намір зберегти українське слово для себе і нащадків, вірив, що Україна знову постане.

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Фрагменти сторінок із книги про історію України, часопис "Орленя" та Тризуб були знайдені поблизу Луцька. Волинський краєзнавчий музей у Facebook опублікував подробиці.

На фото можна побачити цікаві артефакти. Фахівці назвали знахідку ще одним прикладом того, як окупаційні режими намагалися вести боротьбу з українською ідентичністю.

Артилерійську гільзу знайшли на розореному полі в околицях Луцька. У ній і була національна символіка та українські друковані видання.

Вміст гільзи герметично закрили виготовленим корком, який виготовили саме для цієї мети. Той, хто закопав предмет, міг заради своєї безпеки усе знищити, але вочевидь, мав намір зберегти українське слово для себе і нащадків, вірив, що Україна знову постане.

У коментарі ZAXID.NET Богдан Зек, науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею, розповів, що це гільза 45-го калібру, а виготовили її у 1938 році. Подробиці щодо особи, яка заховала артефакти, невідомі. Також він не назвав час, коли це могло відбутися. Ідеологічне наповнення текстів свідчить про те, що це була людина, що підтримувала незалежність України.

Журнал "Орленя" видався на Волині в часи нацистської окупації (1941-1942 роки). Точна дата випуску історії України наразі фахівцями не встановлена. Богдан Зек припустив, що її могли видати у міжвоєнний період у Празі чи Відні, або ж вже у період окупації Вермахтом. Вік Тризуба наразі теж не назвали.

Нагадаємо, у листопаді на місці колишнього німецького госпіталю, який розташований у волинському місті Берестечко, виявили стародавні знахідки. Найімовірніше, плита, якій сотня років, перебувала на приміщенні єврейської школи. Її вага становить 4,6 кілограма, а розміри — орієнтовно 40х30 сантиметрів.