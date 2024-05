У Британії відновлять роботу "журналу для хлопців", який був фігурантом скандалів (фото)

Журнал loaded почали випускати 30 років тому і на піку розквіту продавали 400 тис. примірників. Один з засновників заявляв, що через зміст журналу він побоювався візиту поліцейських.

Через дев'ять років після випуску останнього друкованого примірника у Британії планують відновити журнал для чоловіків loaded. Журнал втратив популярність в середині 2000 і замінив на обкладинках напіводягнутих жінок. Однак не зміг повернути позиції на полицях книгарень та кіосків преси. Про оновлення loaded написали на порталі Daily Star.

На порталі повідомили, що журнал, який раніше був відомий "особливим гумором і бідно одягнутими жінками", буде виходити у цифровому форматі. Статті оновленого видання публікуються на сайті loadedworld.com. Редакція журналу обіцяє, що буде допомагати чоловікам "жити найкраще життя", знайомлячи з цікавими людьми, речами та досвідом.

На сайті loaded можна побачити коротку розповідь про плани редакційної команди. Там вказується, що вони не планують заробляти на рекламі, будуть випускати не друкований журнал, а цифровий. У планах — сформувати спільноту однодумців. "Однодумці" платитимуть членські внески, щоб отримати доступ до реального "досвіту, зв'язків та змісту".

"Часи змінилися, ми теж. Ми зберігаємо живий дух Loaded у поєднанні з нашим бажанням розповідати історії, від яких інші тримаються подалі, але з родзинкою. Наш вміст перетворився на більш глибокий погляд на світ. Ми все ще прагнемо розширювати межі, але тепер ми маємо робити це з цілеспрямованістю та перспективою", — написала редакція.

На сторінці реєстрації можна побачити умови підписки: 9 фунтів стерлінгів — вартість одномісячної підписки, 96 фунтів стерлінгів — річна підписка з врахуванням трьох безкоштовних номерів, "плюс" безкоштовний примірник на честь 30-річчя журналу.

loaded — журнал, який почали випускати у друкованому вигляді у 1994 році, а припинили — у 2015 році. Слоган видання — For men who should know better. Засновники — група британців: карикатурист, журналіст, сценарист Мік Баннадж, видавець кількох варіантів журналів для чоловіків Тім Саутвелл і журналіст Джеймс Браун. Обкладинки журналу на порталі Daily Star називали "пікантними".

Основні теми матеріалів — музика, спорт, мода, gonzo-журналістика. Найбільшої популярності він зазнав на початку 2000-их, коли редактори збільшили кількість "жіночої наготи". Один з засновників, Джеймс Браун, у автобіографічній книзі написав, "що в якийсь момент він побоювався, що в офісі з’являться наркополіцейські через кількість посилань на заборонені речовини у випусках журналу", розповіли на Daily Star. Крім того, під час одного з опитувань з'ясувалось, що заголовки тем співпадають з тезами, які висловлюють засуджені за сексуальні злочини, написали на Glamour.

Через "пікантні фото" виникли проблеми з торговельними мережами. Врешті досягнули домовленості, що кожен примірник буде загорнутий у плівку і стоятиме на вищих полицях, подалі від дітей. До кінця 2000-их популярність почала падати і у 2011 році щомісяця продавали лише 34 505 примірників. В підсумку до 2015 року залишився тільки сайт.

