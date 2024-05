В Британии возобновят работу "журнала для мужчин", который был фигурантом скандалов (фото)

Журнал loaded начали выпускать 30 лет назад и на пике расцвета продавали 400 тыс. экземпляров. Один из основателей заявлял, что из-за содержания журнала он опасался визита полицейских.

Через девять лет после выпуска последнего печатного экземпляра в Британии планируют восстановить журнал для мужчин loaded. Журнал потерял популярность в середине 2000 и заменил на обложках полуодетых женщин. Однако не смог вернуть позиции на полках книжных магазинов и киосков прессы. Об обновлении loaded написали на портале Daily Star.

На портале сообщили, что журнал, который ранее был известен "особым юмором и бедно одетыми женщинами", будет выходить в цифровом формате. Статьи обновленного издания публикуются на сайте loadedworld.com. Редакция журнала обещает, что будет помогать мужчинам "жить лучшую жизнь", знакомя с интересными людьми, вещами и опытом.

На сайте loaded можно увидеть краткий рассказ о планах редакционной команды. Там указывается, что они не планируют зарабатывать на рекламе, будут выпускать не печатный журнал, а цифровой. В планах — сформировать сообщество единомышленников. "Единомышленники" будут платить членские взносы, чтобы получить доступ к реальному "опыту, связям и содержанию".

"Времена изменились, мы тоже. Мы сохраняем живой дух Loaded в сочетании с нашим желанием рассказывать истории, от которых другие держатся подальше, но с изюминкой. Наш контент превратился в более глубокий взгляд на мир. Мы все еще стремимся расширять границы, но теперь мы должны делать это с целеустремленностью и перспективой", — написала редакция.

Журнал загружен — что известно о перезапуске Фото: Скриншот

На странице регистрации можно увидеть условия подписки: 9 фунтов стерлингов — стоимость одномесячной подписки, 96 фунтов стерлингов — годовая подписка с учетом трех бесплатных номеров, "плюс" бесплатный экземпляр в честь 30-летия журнала.

loaded — журнал, который начали выпускать в печатном виде в 1994 году, а прекратили — в 2015 году. Слоган издания — For men who should know better. Основатели — группа британцев: карикатурист, журналист, сценарист Мик Баннадж, издатель нескольких вариантов журналов для мужчин Тим Саутвелл и журналист Джеймс Браун. Обложки журнала на портале Daily Star называли "пикантными".

Основные темы материалов — музыка, спорт, мода, gonzo-журналистика. Наибольшую популярность он получил в начале 2000-х, когда редакторы увеличили количество "женской наготы". Один из основателей, Джеймс Браун, в автобиографической книге написал, "что в какой-то момент он опасался, что в офисе появятся наркополицейские из-за количества ссылок на запрещенные вещества в выпусках журнала", рассказали на Daily Star. Кроме того, во время одного из опросов выяснилось, что заголовки тем совпадают с тезисами, которые высказывают осужденные за сексуальные преступления, написали на Glamour.

Журнал loaded — обложка с женщиной в бикини Фото: Из открытых источников Журнал loaded — обложка с группой женщин Фото: Из открытых источников

Из-за "пикантных фото" возникли проблемы с торговыми сетями. Наконец достигли договоренности, что каждый экземпляр будет завернут в пленку и будет стоять на высших полках, подальше от детей. К концу 2000-х популярность начала падать и в 2011 году ежемесячно продавали только 34 505 экземпляров. В итоге к 2015 году остался только сайт.

Журнал loaded — обложка с музыкантом Ноэль Галлахер из Oasis Фото: Из открытых источников

Отметим, в январе 2024 года работники группы глянцевых изданий объявили забастовку. Причина забастовки — нарушение трудового законодательства и поведение работодателей. Ранее бастовали голливудские сценаристы: их протесты были связаны с авторским правом и использованием искусственного интеллекта.