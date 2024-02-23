Драгоценная контрабанда: из Украины пытались вывезти коллекцию монет и "Кобзар" 1942 года (фото)

40-летний гражданин Украины, как отмечают пограничники, пытался спрятать ценности в грузопассажирском микроавтобусе "Мерседес". Пять монет из коллекции изготовлены в период с 1763 по 1879 год.

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В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники предотвратили вывоз с территории Украины коллекции старинных монет, а также сборника "Кобзар" 1942 года издания. В Facebook Черновицкий пограничный отряд сообщил подробности.

Коллекцию старинных монет и книгу зафиксировали в пункте пропуска "Порубное". Он расположен на границе украинско-румынской границе.

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Киевские таможенники спасли украинские ценные артефакты: их планировали вывезти в США (фото)

Пограничники в одной из коробок обнаружили вещи, которые возможно представляют культурную ценность. Во время оформления грузопассажирского микроавтобуса "Мерседес" зафиксировали соответствующие артефакты.

Ценности пытался вывезти 40-летний гражданин Украины. Пять монет из данной коллекции изготовлены в период с 1763 по 1879 год.

В сообщении указано, что обнаружены предметы старины, которые могут представлять историческую и культурную ценность. Для проведения экспертизы их изъяли.

Напомним, в августе 2023 года на границе с Венгрией у львовянина изъяли 20 картин, приобретенных на аукционе в Италии. Картины были написаны украинскими живописцами прошлого века. Пенсионер при пересечении границы решил их не декларировать. Он объяснял пограничникам, что не перемещает через границу товары, которые подлежат налогообложению и декларированию. Результаты анализа показали, что нужна соответствующая проверка и исследование полотен.

В Киевской области в июне 2021 года СБУ пресекла продажу уникальных ценностей времен Киевской Руси. Контрабандисты пытались вывезти из Украины древнее оружие, украшения и монеты, считает следствие. Происхождение объектов уже подтвердила экспертиза.