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Под Киевом СБУ пресекла продажу уникальных ценностей времен Киевской Руси (фото)

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СБУ, ценности, обыск
Фото: СБУ | Сотрудник СБУ осматривает изъятые ценности во время обыска

Контрабандисты пытались вывезти из Украины древнее оружие, украшения и монеты, считает следствие. Происхождение объектов уже подтвердила экспертиза. 

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области группу, которая пыталась продать уникальные исторические ценности в страны Европейского союза. Об этом пресс-служба сообщила 30 июня на официальном сайте

Во время обыска правоохранители обнаружили у жители Киевской области подготовили к отправке 30 посылок с объектами, которые датируются I тысячелетием до нашей эры и периодом Киевской Руси. В частности, ценные изделия, серебряные монеты, украшения, холодное оружие и другие предметы быта. Экспертиза подтвердила, что все предметы имеют историческую ценность. 

Ценности, СБУ
Сотрудник СБУ с древней вазой
Украшения, ценности, СБУ
Исторические ценности, изъятые СБУ
Украшения, ценности, СБУ
Древние украшения, изъятые СБУ
Украшения, ценности, СБУ
Украшения, найденные СБУ при обыске
Ценности, СБУ
Украшения, ценности, СБУ
Украшения, ценности, СБУ
Украшения, ценности, СБУ

Как предполагает следствие, преступная группа покупала у украинских коллекционеров ценные предметы, чтобы продавать их за границу. Они находили клиентов через Интернет и собирались отправить им посылки по почте. Одному из организаторов уже сообщили о подозрении в контрабанде, устанавливается причастность остальных членов группы. 

Ранее таможенники обнаружили в почтовой посылке 61 цветной бриллиант, который незадекларировали при отправке. Согласно документам, внутри находились предметы с нулевой таможенной стоимостью, однако два самых дорогих желтых камни оценили в 5,3 тысячи долларов, еще три бесцветных стоят около 2,9 тысячи. 

В Николаеве на судне с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды из Турции. Контрабандисты спрятали среди мешков около 13 тонн одежды, парфюмерии, автодеталей и других товаров. 

До этого СБУ поймала украинских дипломатов на контрабанде 16 килограммов золота и 140 тысяч евро. Бывшие и действующие сотрудники МИД Украины использовали официальные документы и надеялись, что иммунитет защитит их от ответственности. 