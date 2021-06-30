Под Киевом СБУ пресекла продажу уникальных ценностей времен Киевской Руси (фото)

Контрабандисты пытались вывезти из Украины древнее оружие, украшения и монеты, считает следствие. Происхождение объектов уже подтвердила экспертиза.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области группу, которая пыталась продать уникальные исторические ценности в страны Европейского союза. Об этом пресс-служба сообщила 30 июня на официальном сайте.

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Во время обыска правоохранители обнаружили у жители Киевской области подготовили к отправке 30 посылок с объектами, которые датируются I тысячелетием до нашей эры и периодом Киевской Руси. В частности, ценные изделия, серебряные монеты, украшения, холодное оружие и другие предметы быта. Экспертиза подтвердила, что все предметы имеют историческую ценность.

[ + – ] Сотрудник СБУ с древней вазой [ + – ] Исторические ценности, изъятые СБУ [ + – ] Древние украшения, изъятые СБУ [ + – ] Украшения, найденные СБУ при обыске

Как предполагает следствие, преступная группа покупала у украинских коллекционеров ценные предметы, чтобы продавать их за границу. Они находили клиентов через Интернет и собирались отправить им посылки по почте. Одному из организаторов уже сообщили о подозрении в контрабанде, устанавливается причастность остальных членов группы.

Ранее таможенники обнаружили в почтовой посылке 61 цветной бриллиант, который незадекларировали при отправке. Согласно документам, внутри находились предметы с нулевой таможенной стоимостью, однако два самых дорогих желтых камни оценили в 5,3 тысячи долларов, еще три бесцветных стоят около 2,9 тысячи.

В Николаеве на судне с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды из Турции. Контрабандисты спрятали среди мешков около 13 тонн одежды, парфюмерии, автодеталей и других товаров.

До этого СБУ поймала украинских дипломатов на контрабанде 16 килограммов золота и 140 тысяч евро. Бывшие и действующие сотрудники МИД Украины использовали официальные документы и надеялись, что иммунитет защитит их от ответственности.