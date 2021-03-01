16 кг золота и $140 тысяч: СБУ поймала украинских дипломатов на контрабанде (фото, видео)

Бывшие и нынешние работники МИД Украины для провоза товаров якобы использовали свои служебные документы.

У работников украинского посольства, которых задержали с крупной партией контрабанды, обнаружили 16 кг золота, 140 тысяч долларов и блоки сигарет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, бывшие и нынешние чиновники МИД Украины для контрабанды подакцизных товаров якобы использовали официальные документы внешнеполитического ведомства.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия. Все это – за счет использования дипломатических привилегий и иммунитетов", – уточнили в СБУ.

В грузовике с дипломатическими номерными знаками оказались:

140 тыс. долларов США;

67,2 тыс. евро;

11,6 тыс. польских злотых;

16 кг изделий из золота на сумму 15 млн грн;

8826 блоков сигарет на 1,5 млн грн (по ценам черного рынка).

"Прекращение противоправной деятельности осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в г. Львов, под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона", – сообщают в СБУ.

Как уточняет ГБР, водитель посольства Украины в Польше и один из секретарей представительства МИД якобы перевозили товары подакцизной группы на служебном погрузочно-пассажирском микроавтобусе.

К указанной деятельности якобы был привлечен работник Государственной службы специальной связи и защиты информации в Закарпатской области и бывший работник посольства, а также сын последнего – ныне действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

Отметим, ранее украинец пытался в баке автомобиля Volkswagen провезти в Крым 20 кг наркотиков, его задержали на КПВВ "Каланчак". Кроме того, работники Галицкой таможни, совместно с сотрудниками СБУ обнаружили обнаружили около 4,5 тыс. ценных редких предметов: старинные банкноты и монеты, медали, часы, бижутерию.