Украинец хотел провезти в Крым 20 кг наркотиков, спрятав их в бензобаке (видео)

Мужчину задержали пограничники на КПВВ "Каланчак"

Украинец пытался в баке автомобиля Volkswagen провезти в Крым 20 кг наркотиков, его задержали на КПВВ "Каланчак".

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, 40 пакетов с наркотическим веществом были обнаружены с помощью эндоскопа в топливном баке автомобиля, на котором житель Херсонщины ехал в Крым.

Утверждается, что оттуда мужчина собирался вывезти наркотики в РФ с целью сбыта. В Госпрогранслужбе сообщают, что на "черном" рынке за такое количество каннабиса он мог бы "заработать" около 5,6 млн гривен.

"Начато досудебное расследование по ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров)", — сказано в сообщении.

В случае, если суд докажет вину мужчины, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

[ + – ] Изъятие наркотиков пограничниками

Ранее в Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах, которые перевозили в детских игрушках. Сообщается, что житель Львова — бывший сотрудник правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси.

Также мы писали, что в стенах Львовского ветеринарного университета студенты изготовляли метадон.

Фокус сообщал, что в январе правоохранители Львова изъяли рекордную партию героина из Пакистана. Более одной тонны наркотика планировали переправить в страны ЕС под видом дипломатического груза. Силовики выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.