Во Львове бывший правоохранитель якобы перевозил кокаин в детских игрушках (фото)

Мужчина якобы перевозил наркотики в Киев на такси.

В Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах, которые перевозили в детских игрушках. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что житель Львова — бывший сотрудник правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси.

Его задержали во время во время перевозки кокаина. У него нашли у него килограмм кокаина на 4 миллиона гривен, электронные весы, пакеты для фасовки.

Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следствие расследует причастность других лиц к схеме.

Отметим, 23 января в Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира – Це Чи Лопа, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии".

Ранее сообщалось, что в стенах Львовского ветеринарного университета студенты изготовляли метадон. Наркотики сбывали через кальянный бар во Львове, продавая их по предоплате через интернет-магазин.