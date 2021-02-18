Во Львове бывший правоохранитель якобы перевозил кокаин в детских игрушках (фото)
Мужчина якобы перевозил наркотики в Киев на такси.
В Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах, которые перевозили в детских игрушках. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Сообщается, что житель Львова — бывший сотрудник правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси.
Его задержали во время во время перевозки кокаина. У него нашли у него килограмм кокаина на 4 миллиона гривен, электронные весы, пакеты для фасовки.
Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следствие расследует причастность других лиц к схеме.
Отметим, 23 января в Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира – Це Чи Лопа, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии".
Ранее сообщалось, что в стенах Львовского ветеринарного университета студенты изготовляли метадон. Наркотики сбывали через кальянный бар во Львове, продавая их по предоплате через интернет-магазин.