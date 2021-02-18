У Львові колишній правоохоронець нібито перевозив кокаїн у дитячих іграшках (фото)

Чоловік нібито перевозив наркотики до Києва на таксі.

У Києві затримали організатора постачання наркотиків в особливо великих розмірах, які перевозили в дитячих іграшках. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що житель Львова — колишній співробітник правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправлення до Києва оптових партій наркотиків приватними службами таксі.

Його затримали під час під час перевезення кокаїну. У нього знайшли кілограм кокаїну на 4 мільйони гривень, електронні ваги, пакети для фасування.

Йому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також слідство розслідує причетність інших осіб до схеми.

Зазначимо, 23 січня в Нідерландах заарештували одного з найрозшукуваніших наркобаронів світу — Це Чі Лопа, відомого в кримінальному світі під прізвиськом "Ель Чапо з Азії".

Раніше повідомлялося, що у стінах Львівського ветеринарного університету студенти виготовляли метадон. Наркотики збували через кальянний бар у Львові, продаючи їх за передоплатою через інтернет-магазин.