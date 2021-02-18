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У Львові колишній правоохоронець нібито перевозив кокаїн у дитячих іграшках (фото)

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наркотики, офіс генпрокурора, перевезення, львів, кокаїн
Фото: Офис генпрокурора

Чоловік нібито перевозив наркотики до Києва на таксі.

У Києві затримали організатора постачання наркотиків в особливо великих розмірах, які перевозили в дитячих іграшках. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що житель Львова — колишній співробітник правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправлення до Києва оптових партій наркотиків приватними службами таксі.

наркотики, офіс генпрокурора, перевезення, львів, кокаїн

Його затримали під час під час перевезення кокаїну. У нього знайшли кілограм кокаїну на 4 мільйони гривень, електронні ваги, пакети для фасування.

Йому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також слідство розслідує причетність інших осіб до схеми.

наркотики, офіс генпрокурора, перевезення, львів, кокаїн

Зазначимо, 23 січня в Нідерландах заарештували одного з найрозшукуваніших наркобаронів світу — Це Чі Лопа, відомого в кримінальному світі під прізвиськом "Ель Чапо з Азії".

Раніше повідомлялося, що у стінах Львівського ветеринарного університету студенти виготовляли метадон. Наркотики збували через кальянний бар у Львові, продаючи їх за передоплатою через інтернет-магазин.