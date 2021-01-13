В стенах Львовского ветеринарного университета студенты изготовляли метадон (фото)

Наркотики сбывали через кальянный бар во Львове, продавая их по предоплате через интернет-магазин.

Полиция завершила расследование дела и передала его в суд, — сообщает пресс-служба Львовской прокуратуры.

Как установило следствие, в преступную группировку входило 4 человек – трое являются жителями Львова, а один — уроженец Кривого Рога.

Организатор производства являлся владельцем кальянного бара. Два человека работали в баре, а по совместительству один был фасовщиком, а другой — распространителем наркотика. Четвертый участник – это заведующий лабораторией ВУЗа, он изготовлял само психотропное вещество.

Во время задержания у преступников изъяли 1,2 килограмма наркотика. Следствие установило, что участники группировки причастны к 25-ти эпизодам противоправных действий. В том числе изготовление, хранение и сбыт наркотических психотропных веществ. За все время им удалось сбыть более 4,5 кг наркотиков. Общая стоимость произведенных психотропных веществ составляет приблизительно 2,7 млн гривен.

Организатору производства 35-ти лет и трем участникам возрастом от 21 до 36 лет грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ прекратила деятельность преступной группировки, которая продавала наркотики в 15 областях Украины.

Также сообщалось, что благодаря местным жителям удалось раскрыть сотрудницу прокуратуры, которая сбывала метадон.