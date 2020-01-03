Благодаря местным жителям, сотрудницу ГПУ поймали на сбыте метадона

У женщины обнаружили и изъяли 30 таблеток наротиков

2 января задержали работника канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства метадона.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой в пгт. Бородянка Киевской области обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

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Отмечается, что вывести на чистую воду нарушительницу удалось "благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков".

"Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские пограничники не заметили перевозку двумя гражданами Нидерландов крупной партии героина в Европу. Их задержали румынские пограничники.