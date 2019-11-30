Пограничники задержали грузовик с 374 кг героина, который ехал в Германию

Наркотики хранились между листами фанеры

Пограничники обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Грузовик направлялся на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию", – сказано в сообщении.

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В результате осмотра вместе внутри клееной фанеры были найдены наркотик. В тайниках нашли 374 килограмма наркотического вещества.

Экспресс-анализ показал, что это героин.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские пограничники не заметили перевозку двумя гражданами Нидерландов крупной партии героина в Европу. Их задержали румынские пограничники.