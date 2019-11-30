Украина
Пограничники задержали грузовик с 374 кг героина, который ехал в Германию
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Наркотики хранились между листами фанеры
Пограничники обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Грузовик направлялся на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию", – сказано в сообщении.Важно
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В результате осмотра вместе внутри клееной фанеры были найдены наркотик. В тайниках нашли 374 килограмма наркотического вещества.
Экспресс-анализ показал, что это героин.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинские пограничники не заметили перевозку двумя гражданами Нидерландов крупной партии героина в Европу. Их задержали румынские пограничники.
- Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, как пограничники смогли пропустить через границу автомобиль с 84,3 кг героина.