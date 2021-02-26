Українець хотів провезти до Криму 20 кг наркотиків, сховавши їх у бензобаку (відео)

Чоловіка затримали прикордонники на КПВВ "Каланчак"

Українець намагався в баку автомобіля Volkswagen провезти до Криму 20 кг наркотиків, його затримали на КПВВ "Каланчак".

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, 40 пакетів з наркотичною речовиною виявили за допомогою ендоскопа в паливному баку автомобіля, на якому житель Херсонщини їхав до Криму.

Стверджується, що звідти чоловік збирався вивезти наркотики в РФ з метою збуту. У Держприкордонслужби повідомляють, що на "чорному" ринку за таку кількість канабісу він міг би "заробити" близько 5,6 млн гривень.

"Розпочато досудове розслідування за ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)", — сказано в повідомленні.

Якщо суд доведе провину чоловіка, йому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

[ + – ] Вилучення наркотиків прикордонниками

Раніше в Києві затримали організатора постачання наркотиків в особливо великих розмірах, які перевозили в дитячих іграшках. Повідомляється, що житель Львова — колишній співробітник правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправки до Києва оптових партій наркотиків приватними службами таксі.

Також ми писали, що в стінах Львівського ветеринарного університету студенти виготовляли метадон.

Фокус повідомляв, що в січні правоохоронці Львова вилучили рекордну партію героїну з Пакистану. Більше однієї тонни наркотику планували переправити до країн ЄС під виглядом дипломатичного вантажу. Силовики виявили 1035 кг героїну, готового до транспортування. В СБУ зазначають, що вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 2,3 мільярда гривень.