Более тонны героина: во Львове изъяли рекордную партию наркотиков (фото, видео)

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет 2,3 млрд гривен.

Правоохранители Львова изъяли рекордную партию героина из Пакистана. Более одной тонны наркотика планировали переправить в страны ЕС под видом дипломатического груза. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что транснациональная организованная преступная группировка, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в Евросоюз. Для этого они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года.

Трех иностранцев задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали гражданина Турции – одного из организаторов наркотрафика.

Силовики выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.

Как сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, героин был расфасован примерно по 5 кг и спрятан в пачки с рисом.

По ее словам, спецоперацию проводила Львовская областная прокуратура совместно с областным управлением СБУ, ГУ БКОП СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа".

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса – контрабанда наркотических средств. Максимальное наказание предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Отметим, в ноябре 2020 года в морском торговом порту "Южный", в 30 км от Одессы, была обнаружена партия кокаина оценочной стоимостью в четыре миллиона долларов. А в октябре в порту "Южный" также обнаружили партию наркотиков, ее стоимость на черном рынке составляет более 10 млн долларов.

Ранее СБУ блокировала деятельность группировки, которая получала миллионную прибыль от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в регионы Украины.