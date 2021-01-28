На польской границе таможня задержала 4,5 тысячи раритетов

Нумизматические и антикварные ценности пытались незаконно ввезти в Украину.

Работники Галицкой таможни, совместно с сотрудниками СБУ обнаружили обнаружили около 4,5 тыс. ценных редких предметов: старинные банкноты и монеты, медали, часы, бижутерию.

На пункте пропуска "Краковец – Корчева" (Львовская область) 36-летний гражданин Украины, водитель микроавтобуса, следовавшего из Польши в Украину, двигался по полосе упрощенного таможенного контроля. Сотрудник таможни предложил водителю предъявить перемещаемый в микроавтобусе багаж для таможенного контроля.

В трех хозяйственных сумках были коробки, в которых находились более 2 тысяч старинных монет, 140 изделий бижутерии (булавки, браслеты, бусы), старинные наручные и карманные часы, почти 2,5 тыс. банкнот, а также более 200 монет в футлярах.

[ + – ]

Напомним, в аэропорту "Борисполь" таможня задержала партию турецких подделок продукции брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и других. Вес товара — 205 килограммов.

Также в "Борисполе" таможенники изъяли 45 новых iPhone.