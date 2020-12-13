45 новых телефонов: в аэропорту “Борисполь” таможенники пресекли контрабанду iPhone 12

Двое мужчин пытались ввести в Украину из ОАЭ 45 новых iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и трое часов Apple Watch.

В Международном аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли более 45 новых iPhone. Об этом сообщает таможенная служба в Facebook.

"За ночь в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" киевскими таможенниками зафиксировано сразу два случая незаконного перемещения мобильных новинок — всего 48 девайсов Applе", — сказано в сообщении.

"Двое украинцев возвращались домой ночным авиарейсом из Объединенных арабских эмиратов. Для прохождения таможенного контроля граждане избрали упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировали, что не имеют предметов, обязательных к декларированию и на перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи", – сообщили таможенники.

Во время проверки вещей украинцев таможенники нашли 48 единиц устройств Apple: 45 мобильных телефонов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и трое часов Apple Watch.

"Таким образом, пассажиры нарушили порядок прохождения таможенного контроля, установленный на "зеленом коридоре". 48 гаджетов киевскими таможенниками изъято по протоколам о нарушении таможенных правил, составленными по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Материалы дел будут направлены в суд", – говорят таможенники.

Напомним, на границе Украины и России в Харьковской области контрабандисты, которые везли икру, попали в противоконтрабандный ров. Контрабандисты решили сжечь автомобиль, на котором перевозили контрабанду.