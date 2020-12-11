"Остались следы икры". На границе с Россией контрабандисты попали в ров и сожгли автомобиль (видео)

Возле автомобиля нашли остатки красной и черной икры.

На границе Украины и России в Харьковской области контрабандисты, которые везли икру, попали в противоконтрабандный ров. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в "УАЗе" или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности", – говорят пограничники.

Следы движения микроавтобуса говорят о том, что автомобиль ехал из России в Украину. Это подтвердили и пограничники РФ.

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Напомним, из России пытались переправить в Украину контрабанду на 9 миллионов гривен, в том числе и партию тестов для выявления COVID-19.