Из России контрабандой пытались перевезти тесты на коронавирус

Кроме того, контрабандисты везли часы и духи класса "люкс".

Из России пытались переправить в Украину контрабанду на 9 миллионов гривен, в том числе и партию тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Общий пограничный наряд отдела "Большая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, бросившие свою ношу, прибегли к бегству на территорию Российской Федерации", – сказано в сообщении.

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В 12 картонных ящиках было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено двое швейцарских часов класса "люкс" — "Hublot", эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe", два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera", а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Напомним, в конце ноября пограничника и священника разоблачили на контрабанде сигарет с использованием летательного аппарата.