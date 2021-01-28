На польському кордоні митниця затримала 4,5 тисячі раритетів

Нумізматичні та антикварні цінності намагалися незаконно ввезти в Україну.

Працівники Галицької митниці, спільно зі співробітниками СБУ виявили близько 4,5 тис. цінних рідкісних предметів: старовинні банкноти і монети, медалі, годинники, біжутерію.

На пункті пропуску "Краковець — Корчова" (Львівська область) 36-річний громадянин України, водій мікроавтобуса, що прямував з Польщі в Україну, рухався по смузі спрощеного митного контролю. Співробітник митниці запропонував водію пред'явити переміщуваний в мікроавтобусі багаж для митного контролю.

У трьох господарських сумках були коробки, у яких було понад 2 тисячі старовинних монет, 140 виробів біжутерії (шпильки, браслети, намиста), старовинні наручні і кишенькові годинники, майже 2,5 тис. банкнот, а також понад 200 монет у футлярах.

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Нагадаємо: в аеропорту "Бориспіль" митниця затримала партію турецьких підробок продукції брендів Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada та інших. Вага товару — 205 кілограмів.

Також у "Борисполі" митники вилучили 45 нових iPhone.